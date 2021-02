green

El experto llamó a la artista y le preguntó si era capaz de volar, y ella tomó el comentario de forma jocosa, pues no entendía a qué punto se quería dirigir Muschietti; no obstante, le respondió a él: “Si necesitas que lo haga. [Risas] No, claro que no”, pero él insistió: “Bueno, ¿quieres volar?”, e inmediatamente le mostró el traje que usará en la cinta de ‘Flash’, y le dijo: “Eres ‘Supergirl'”.

Luego del anuncio oficial, el nombre de Sasha Calle le empezó a dar la vuelta al mundo y se conoció que la nueva estrella de DC Comics tiene raíces colombianas; incluso, vivió en el país cuando tenía 10 años, por eso habla tan bien español.

¿Quién es Sasha Calle, actriz que encarnará a ‘Supergirl’?

La joven, que nació en Boston (Estados Unidos), tiene 25 años y es hija de una colombiana llamada Samira Calle, se dio a conocer en la industria con su papel de ‘Lola Rosales’ en ‘The Young and the Restless’, personaje que la llevó a tener una nominación en los premios Emmy de 2019.

Ahora, la guapa mujer planea cautivar al mundo usando el traje de la heroína, que es prima de ‘Superman’, y que, al menos en la serie de CBS, es encarnada por Melissa Benoist, quien cumple con el prototipo de mujer rubia, como la pintan en el cómic.

Sin embargo, Sasha Calle está muy lejos de ser la típica actriz que es idéntica a lo que plasmaron los creadores de los personajes, pues ella tiene el pelo de color negro y, por supuesto, rasgos latinos, que seguramente destacarán en Hollywood.

Aquí, algunas fotos de la actriz, que cuenta con más de 99 mil seguidores en Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sasha Calle (@sashacalle)

