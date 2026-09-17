Por: El Espectador

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La llegada de ‘Hechizo de amor: la magia continúa’ generó expectativa entre quienes en 1998 vivieron el estreno de la primera película, alimentando la esperanza de un retorno emotivo a esa historia que marcó una época. Sin embargo, el resultado distó de ser el esperado, y en lugar de ofrecer una continuación significativa, la producción terminó enredándose en la repetición y la falta de conexión tanto con el contexto actual como con el público original. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la secuela presenta un notable desgaste en su narrativa, mostrándose incapaz de dialogar con las transformaciones culturales y los gustos de las nuevas audiencias.

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La primera cinta se apoyaba en el auge de las comedias románticas de finales de los noventa y en la frescura de utilizar la magia como una metáfora encantadora para el amor. En cambio, esta secuela se ve afectada por un entorno donde predominan narrativas poco exigentes y el consumo de franquicias impulsadas desde una lógica netamente comercial, lo que hace que la película se perciba como fuera de lugar frente al presente. El guion vuelve sobre las mismas fórmulas desgastadas, sin abrirse a explorar nuevas profundidades del romance o la fantasía, lo que deja a la trama envuelta en clichés y sin relevancia actual.

Llama la atención que Susanne Bier, reconocida cineasta danesa famosa por trabajos de gran carga emocional como ‘Después de la boda’ (2006) y ‘En un mundo mejor’ (2010), se limita aquí a una dirección funcional, sin la intensidad ni la huella autoral que caracterizan sus obras previas. Este enfoque formalista deja la película sin el carácter ni la fuerza que su directora ha mostrado en otras ocasiones. De igual forma, el elenco original, que debía ser el principal atractivo, queda reducido a personajes sin matices, incapaces de evolucionar o de aportar algo novedoso al relato. El reencuentro con estos personajes apenas provoca un reconocimiento momentáneo, que pronto se desvanece ante la falta de sustancia.

En suma, como señala El Espectador, ‘Hechizo de amor: la magia continúa’ termina siendo un ejercicio nostálgico sin verdadera inspiración. La película confía demasiado en la memoria afectiva de quienes la vieron décadas atrás, pero no logra ofrecer motivos sólidos para justificar su existencia. Así, la magia de la original se pierde en una secuela que no supo renovarse ni mantenerse a la altura de su legado.

¿Por qué ‘Hechizo de amor: la magia continúa’ no logró conectar con la audiencia actual?

Según información de El Espectador, la secuela se apoya demasiado en fórmulas del pasado, carece de aportes novedosos y queda desconectada del contexto cultural actual. Esto provoca que la película resulte anacrónica y poco relevante para una audiencia que ha cambiado en gustos y expectativas desde el boom de las comedias románticas en los noventa.

¿Quién es Susanne Bier y cuál es su papel en ‘Hechizo de amor: la magia continúa’?

Susanne Bier es una cineasta danesa conocida por películas como ‘Después de la boda’ (2006) y ‘En un mundo mejor’ (2010). En esta secuela, funge como directora, pero su trabajo se percibe carente de la intensidad emocional que caracteriza sus obras previas, según El Espectador, lo que afecta negativamente el resultado final de la película.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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