La presentadora habló en el pódcast ‘Vos podés’ sobre su salario en ‘El Lavadero’, recordado programa de chismes, y aseguró que el Canal RCN no le pagó lo que correspondía y, de hecho, recibía mucho menos de lo que ganaban las otras presentadoras.

“En RCN no me pagaron lo justo. De hecho fue la razón principal por la que yo decidí renunciar a ‘El Lavadero’ —que fue mi programa más amado de ese canal—. Yo sabía lo que le pagaban a las demás presentadoras y a mí sí me parecía injusto que hacíamos el mismo trabajo y, simplemente porque unas eran las modelos tops, les pagaban 40 veces más de lo que me pagaban a mí“, declaró Cartagena en la conversación.

La santandereana, que expuso que tenía un acosador, agregó que mientras sus compañeras podían pagarse sus carros, a ella el salario, que era de 3’200.000 pesos mensuales, no le alcanzaba.

“Nunca me dio. Ni para comprarme un carro, ni para comprar un apartamento… es que ni la cuota inicial. Me acuerdo que mi mamá me decía: ‘Mamita, cómo hace la otra que llega en Audi, en carrazos, cómo hacen’, y yo: ‘Mami, no sé, pero a mí me toca en taxi, en Transmilenio, porque no me da'”, manifestó.

Ante su situación, y después de nueve años trabajando en el programa, decidió pedir un aumento de sueldo. No obstante —aseguró— no solo se lo negaron, sino que además le dijeron que podía marcharse si no estaba conforme.

“Me dijeron: ‘No, no hay, y si no te gusta lo que te estamos pagando, bien te puedes ir porque no eres indispensable para este programa. Yo me fui y al año se acabó el programa”, recordó la ahora presentadora de Home & Health.

Desde ahí, dijo, se dio cuenta que debía ponerle un precio a lo que ella hacía y, aunque después pasó por otros medios, finalmente decidió dedicarse de lleno a las redes sociales, espacio en el que se ha ganado el cariño de miles de personas que la siguen, y que le ha permitido trabajar con distintas marcas.

¿Dónde vive actualmente Mabel Cartagena?

La santandereana duró varios años viviendo en Cali, pero en 2021, en medio de la pandemia por el Covid-19, decidió mudarse a Barranquilla, junto a su esposo, el extenista argentino Sebastián Decoud, y sus dos hijos, Luca y Mateo.

Y es que la presentadora, y su familia, vivió un desagradable episodio en medio de las protesta del 2021, cuando quedó en medio de los bloqueos que hicieron en el sur de la capital del Valle del Cauca.

En la ‘Arenosa’, Cartagena consiguió un lujoso apartamento en el que ahora vive cómodamente.

