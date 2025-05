Así lo contó Lina Tejeiro en ‘Se dice de mí’, programa de Caracol Televisión en el que consiguió su primer protagónico, interpretando a Rosmery Peláez en el ‘remake’ de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’.

La actriz llanera iba a ser parte del elenco de ‘La Pola’, novela del Canal RCN que tuvo gran éxito en los televidentes y obtuvo múltiples reconocimientos. Ella iba a tener el papel de la esposa de Jorge Tadeo Lozano, que fue interpretado por Sebastián Martínez; sin embargo, cuando iban a comenzar las grabaciones, le avisaron que ya no formaría parte de la producción.

“Dos días antes de viajar me cancelan el contrato y me dicen que cambiaron el perfil del personaje y que yo no iba a participar finalmente en la novela. Me dio durísimo, lloré horrible”, recordó Tejeiro, que respondió a los que la criticaron por el cambio de su aspecto físico.

Aunque en su momento fue una situación difícil de aceptar para la artista, pues representaba un gran paso en su carrera actoral, posteriormente comprendió que todo pasa algo.

“Finalmente, entendí que la vida es perfecta como es, con los tiempos que tienen que ser. Seguramente ahí no estaba preparada, ni emocionalmente ni actoralmente, para interpretar un personaje de tal peso”, declaró.

‘La Pola’ fue protagonizada por Carolina Ramírez y Emmanuel Esparza y contó con un elenco, nacional e internacional, de lujo. Además de Sebastián Martínez, también actuaron Julián Arango, Luis Fernando Hoyos, Diego Trujillo, Zharick León, Juliana Galvis y Zharick León.

¿Dónde se puede ver la novela ‘La Pola’ completa?

Dado que ‘La Pola’ fue una producción original de RCN Televisión, el canal ofrece todos los episodios en su página web y en su aplicación móvil. Cada capítulo dura 45 minutos, aproximadamente, aunque contiene varios anuncios publicitarios.

La historia narra la vida de Policarpa Salavarrieta, heroína de la independencia de Colombia, con una mezcla de drama histórico y romance. Se emitió originalmente entre 2010 y 2011, años en los que logró cautivar la audiencia, convirtiéndose en una de las producciones más vistas del momento.

