Así lo contó Lina Tejeiro en ‘Se dice de mí’, programa de Caracol Televisión. La artistas no había trabajado con Variel Sánchez y, aunque desde el primer momento hubo una buena conexión con él —así como con el resto del elenco—, el primer beso entre sus personajes fue “horrible”.

“Fue fatal. Empezamos los dos a besarnos al mismo tiempo y parecíamos pescados, abríamos la boca al mismo tiempo. Horrible, fue horrible. Entonces cortaron y yo le dije: ‘Ay, no, Variel. Usted besa horrible. Bese bien’, y me dijo: ‘No, yo estoy besando bien’. Le dije: ‘No, no, no, pongámonos las pilas'”, contó la artista, que se defendió de las críticas por su cambio físico.

Luego de ponerse de acuerdo, repitieron la escena y salió tal y como los dos esperaban. Ahí, ella se dio cuenta de que “Variel besa muy bien”, al igual que Juan Guilera, su coprotagonista, con el que su familia esperaba que se emparejara en la vida real.

Pese a la buena relación que se creó con el actor argentino, Tejeiro se dio cuenta que no eran compatibles como pareja y, por lo mismo, la química romántica se quedó en las pantallas.

¿Qué empresas tiene Lina Tejeiro?

La actriz colombiana lanzó, en 2023, su empresa Coraje, una marca de productos de belleza en la que su artículo estrella es la pestañina. Tejeiro venía trabajando en la idea de tener su propia compañía desde hace varios años y hasta se fue a México para buscar la fórmula perfecta del maquillaje. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coraje By Lina Tejeiro | Pestañina (@corajebylinatejeiro) Cuando al fin quedó satisfecha con el resultado, sacó al mercado su pestañina, que tuvo una gran recepción en el público. El nombre de su empresa nació con el propósito de empoderar a las mujeres, aseguró en el programa de Caracol Televisión. (Vea también: Lina Tejeiro se quebró con ‘Suso’s’ y rompió en llanto al recordar a su persona favorita) “Ser esa motivación para todas esas mujeres que pensamos que solas no podemos o que nos codificaron con la información de que si no es con un hombre al lado no lo logramos”, declaró. Tener su propia marca también ha implicado que la actriz tuviera que aprender de procesos legales de importación y demás, para poder traer sus productos y comercializarlos sin ningún problema.

