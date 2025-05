Lina Tejeiro, una de las actrices más queridas de Colombia, abrió su corazón en una reciente entrevista con el programa ‘+Íntimo’, donde compartió detalles sobre sus logros profesionales, momentos difíciles y cómo vive actualmente su vida amorosa.

(Vea también: Aparece nuevo chat que aclararía relación entre Karina y Hugo, exnovio de Laura G en ‘LCDLF’)

Nacida en Villavicencio, Meta, Lina dio sus primeros pasos en la actuación a la temprana edad de 9 años en la serie ‘Expedientes’. Sin embargo, su salto a la fama llegó con su papel de Samantha Pava en la serie grabada ‘Padres e hijos’.

A lo largo de los años, ha demostrado ser una artista polifacética, destacándose no solo en la televisión sino también como empresaria y creadora de contenidos digitales. Actualmente, lidera su marca Coraje, con la cual ha incursionado exitosamente en el mundo del emprendimiento.

Durante la entrevista, Lina fue transparente al hablar de los sueños que ha logrado cumplir, muchos de los cuales alcanzaron aún muy joven gracias a su constancia y disciplina. En sus palabras, protagonizar producciones, comprar su primer apartamento, debutar en el cine y ayudar a su familia están entre sus mayores satisfacciones.

Según comentó, tener la posibilidad de apoyar económicamente a sus seres queridos le brindó una inmensa felicidad, algo que no estaba en sus planes desde niña, pero que con el tiempo se convirtió en uno de sus más grandes logros. No obstante, el camino no siempre ha sido sencillo.

(Vea también: Actriz de ‘Padres e hijos’ confesó que sufrió abuso en su niñez: “Fingía que estaba bien”)

Lina Tejeiro contó mala experiencia en ‘reality’ de 2017

La actriz recordó una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera: su paso por el ‘reality’ ‘Soldado 1.0’, emitido por RCN en 2017. En este programa, varias celebridades se enfrentaron a retos similares a los del Ejército Nacional.

Lina confesó que esta participación resultó mucho más desafiante de lo que esperaba y que, debido a problemas personales y de salud, debía tomar la decisión de renunciar:

“Una vez estuve en un ‘reality’ en el que tenía que prestar servicio militar y hoy día digo: ‘¿Para qué me metí en eso?’, de hecho, renuncié. Iba con las expectativas muy altas, mi familia me tenía mucha fe, pero cuando el capitán me empezó a mandar, se me revolvió todo por dentro. Aparte, estaba emocionalmente muy inestable por una relación que no me aportaba mucho“.

Lina Tejeiro confesó que salió con varios hombres en 2024

En cuanto al amor, Lina Tejeiro no es ajena al interés de sus seguidores. En la conversación reveló que actualmente está soltera y que, a finales del año pasado, intentó iniciar una relación sentimental con un hombre que, aunque cumplía con todas las cualidades que ella busca, no tenía interés en formalizar el vínculo.

(Vea también: Aparece última foto de participante de ‘La voz kids’, antes de morir por un derrame cerebral)

“En diciembre salí con unos hombres guapísimos y superexitosos, pero uno desde el inicio me dijo que no quería nada serio, entonces acepté y dejé hasta ahí. Ahora mismo no estoy para perder el tiempo. Fue un amor de diciembre que no llegó a enero, pero tenía todas las características que busco en un

hombre“, afirmó Lina Tejeiro.

Hoy por hoy, Lina continúa consolidándose en el mundo del entretenimiento, no solo por su trabajo actoral, sino por su faceta empresarial y su cercanía con sus seguidores en redes sociales. El lanzamiento más reciente de su línea ‘Coraje’, una pestañina y un labial, desarrollada con esfuerzo y dedicación, es muestra de su compromiso con el crecimiento personal y profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coraje By Lina Tejeiro | Pestañina (@corajebylinatejeiro)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.