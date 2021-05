green

Mabel Cartagena contó a través de Live en Instragram que cuando se iniciaron las manifestaciones en Colombia ella decidió dejar de subir contenido en sus redes sociales —como pautas o promociones de sus emprendimientos (pese a que de eso vive)— por el dolor que se estaba viviendo en gran parte del país, sobre todo en Cali, donde ella reside junto a su familia.

No obstante, entre lágrimas, la también presentadora contó que recibió mensajes de odio, amenazas e insultos por guardar silencio en las redes sociales, mientras ella estaba emocionalmente quebrada —no solo por los comentarios violentos— sino por la grave situación de orden público que sintió desde su casa en la capital del Valle.

Los mensajes llenos de odio se volvieron peor cuando varios de sus seguidores se dieron cuenta que Cartagena y su familia se fueron hacia Barranquilla, por el temor y zozobra que pasaron durante varios días de marchas.

“He recibido mensajes de que no regrese a Cali porque hui, que abandoné el barco. Me han llamado rata… […] Sé que hay mucho dolor y mucho odio, pero yo no tengo por qué pagar con todo”, dijo.

Cartagena les dijo a sus seguidores que ella siempre intenta transmitirles buenas energías y, cuando ella necesitó lo mismo, la dejaron “sola”. Contó que pasó varios días llorando, sin comer y por lo mismo se refugió en Barranquilla, con su familia.

Finalmente, la figura pública anunció el regreso a sus redes sociales para volver a compartir alegría, esperanza y transmitir un mensaje de unión en estos tiempos difíciles.

Esta es el video de Mabel Cartagena compartiendo lo que vivió durante las protestas: