‘La liendra’, que reveló conversaciones que ha tenido con el futbolista Richarlison, dijo en su cuenta de Instagram, que quería sorprender a Ospina con un regalo que lo dejara boquiabierto, pues es él el que siempre lo ha acompañado en su camino a ser estrella digital.

Según contó, a su mánager le gustan los relojes y las cadenas, y por eso le compró un Rolex que le costó 30 millones de pesos, plata que no le duele invertir en el amigo que le ha ayudado a ser exitoso en las redes sociales.

“Es el regalo más caro que he dado, pero puedo decir que es el regalo más importante para mí. […] Hemos trabajado tanto que decidí darle un regalo que yo sé que lo vamos a matar, que se va a ir de espalda. Gracias a Dios, a mí no me gustan las cadenas y los relojes, no es mi gusto, pero que gusto tan caro”, dijo.

Posteriormente, el exnovio de Luisa Castro —que mostró su nueva camioneta Mercedes-Benz—, abrió el Rolex plateado que, según el ‘influencer’, se ve “sencillito” y “normal”, pero en realidad es un lujo.

(También lea: “Sus caras no decían eso”: ‘La Liendra’, contra su ex por decir que era malo en la cama“)

“Se lo merece. […] La plata que él y yo vamos a hacer es tanta que sé que esto no es nada”, agregó.

‘La liendra’ mostró la reacción de su mánager al recibir el regalo. Efectivamente se fue de espaldas y quedó encantado con su nuevo Rolex, como se puede ver en este video, que recoge las historias del ‘influencer‘.