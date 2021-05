green

Mateo Carvajal contó a través de sus historias de Instagram que apenas vio que ‘La liendra’ le respondió a Luisa Castro, por decir que era malo en la cama (durante un Live con Carvajal), se perdió de las redes sociales, pues además sus seguidores le mandaban los titulares de prensa que cubrieron la pelea de la expareja.

“Después de ese mier… que se armó. Eso respondía uno, y yo: ‘Ay, gonorrea’, y por allá respondía la otra y yo: ‘Ay, gonorrea’, hundir botón y desaparecer del mapa. Empieza la apretadera de culo, todos los titulares de los medio, que respondió y que la otra le respondió con 16 historias”, expresó el ganador del ‘Desafío Súper Humanos’ 2017.

El exnovio de Melina Ramírez, que recientemente salió con Jessica Cediel, bromeó diciendo que no lo volvieran a invitar a dinámicas de verdad o reto o a responder preguntas sobre qué prefiere. “Nada, a mí invítenme a congregaciones”.

(Lea también: ‘La liendra’ mostró chat con Richarlison, futbolista brasileño con el que lo comparan)

En un tono más serio, Carvajal se disculpó con Castro —que publicó un video que dejó dudas sobre su orientación sexual— y ‘La liendra’, pues ambos son sus amigos y su intención no era molestarlos.

No obstante, no es la primera vez que el ‘influencer’ habla de la relación de los creadores de contenidos, pues hace unos días bromeó diciendo que ‘La liendra’ estaba despechado por su ex.

A continuación, el pronunciamiento de Mateo Carvajal, por la pelea entre Luisa Castro y ‘La liendra’: