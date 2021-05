Mediante una charla con Mateo Carvajal en un ‘live’ de Instagram, Luisa Castro calificó este fin de semana el rendimiento en la cama de Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La liendra’, con el que sostuvo una larga relación sentimental.

El joven pereirano, igualmente, no se quedó callado después de enterarse de que su exnovia lo había rajado y entregó su opinión con respecto a ese tema, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

“Primero, quiero disculparme con ella por mi mal servicio. De todas maneras en su momento sus caras no decían eso, pero hay gente que actúa muy bien. No entiendo, si no disfrutaba nada, por qué duró conmigo dos años”, manifestó.