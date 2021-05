green

Los seguidores de Luisa Castro le habían pedido que mostrara su carro por fuera, ya que constantemente ella hacía historias para Instagram, pero dentro del vehículo, por lo que solo se veían algunos detalles como el timón, el radio y sus pantallas de última tecnología.

La exnovia de ‘La liendra’, al que le dio una mala calificación en la cama, aseguró en sus redes sociales que se compró una Mercedes-Benz GLE 450, una referencia que, de acuerdo con la revista Motor, puede llegar a costar cerca de 330 millones de pesos.

(También lea: Dinero que cobra Luisa Fernanda W por historia en Instagram; tiene varios precios)

Para mostrar su camioneta, la misma que compró ‘La Segura’, Castro no hizo un video común, sino que hizo toda una puesta en escena, en la que utilizó un top negro con mangas, cacheteros del mismo color, y botas altas, hasta arriba de la rodilla.

La ‘influencer’ simuló que jalaba su Mercedes-Benz, mientras caminaba (desfilaba) por un corredor plateado que, por una escena en la que se ven más carros atrás, parece un concesionario.

En otra toma, ella hace como si empujara la camioneta hacia atrás, y posteriormente sale de la cámara para que se vea en primer plano su lujoso carro gris.

“Say hello to my CHITA”, escribió la joven, que despertó dudas sobre su sexualidad con un video.

La publicación de Castro superó los 280.000 ‘likes’ y recibió cientos de comentarios de allegados y fans que la felicitaron por su camioneta.

(Le puede interesar: ‘La liendra’ mostró chat con Richarlison, futbolista brasileño con el que lo comparan)

Este es el video donde Luisa Castro muestra su Mercedes-Benz de más de 300 millones de pesos: