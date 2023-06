Juan del Mar tuvo muchos contradictores y críticos mientras participaba en ‘Survivor, La isla de los famosos’, también se ganó el corazón de muchos de los participantes y televidentes. Pero más allá de lo que él despertaba en los demás, supo jugar y mantenerse hasta el final de la competencia.

Para lograr el objetivo, el cartagenero aguantó muchas cosas, que confesó días después de haber ganado el programa el Canal RCN. Y también tuvo que tomar decisiones, en contra de lo que él hubiera querido hacer y que sirvieron para que no lo vieran como un enemigo fuerte y así no buscaran sacarlo con las alianzas existentes.

Y un mes después de que lo anunciaran como el gran ganador, el propio Juan salió a dar una entrevista relajada y sin presiones para los medios digitales del mencionado canal. En esta conversación se destapó y confesó los engaños que aplicó para evitar su eliminación.

Juan del Mar y su segunda experiencia en ‘La isla de los famosos’

Al inicio de la charla con Carlos Marín, el ganador del ‘reality’ dijo que han empezado a aparecer muchas personas en su vida, debido al millonario premio: “Primos, amigos, necesitados, de todo” y después resaltó que su victoria no solo fue en lo físico o en las pruebas que se veían en la pantalla: “Más que los 500 millones, es ganar un programa tan duro como ese, tan exigente, tan profundo. Es un programa que va mucho más allá de ganar unas pruebas, es algo bonito”.

Para quienes no recuerdan, el otrora actor y torero ya había participado en la primera edición de ‘La isla de los famosos’, por eso sabía de lo que se trataba este ‘reality’ y eso lo aprovechó en esta nueva oportunidad: “Siempre había querido volver y me llamaron de un día pa otro. Se habían retirado unos participantes y necesitaban completar el juego. Me llaman y me dicen, ‘¿Te le mides?’”.

Y el mismo Juan del Mar aceptó que ni siquiera lo pensó y su respuesta fue inmediata: “De una, voy pa esa”, incluso, no tuvo preparación alguna:

“Así fue, sin prepararme, sin ropa, sin nada. Iba a por ello”.

Los engaños y mentiras de Juan del Mar a los demás competidores

El hombre de negocios, que ya pasa los 50 años, confesó que en algunas pruebas prefirió perder, para así no levantar alertas en los demás, que se notaban más fuertes y tenían alianzas contra los rivales duros: “Había momentos en los que sabía que podía ganar, es más, en una prueba íbamos ganando 4-1 y era en el agua, en el agua no me ganaba nadie y ellos lo sabían”. Y en ese momento decidió actuar con estrategia contra Aco Pérez y Camilo Pardo ‘el Mago’:

“Me acuerdo de que miré a Eléider [Álvarez], que en ese momento era de mi equipo, era mi pana, y le digo: ‘Si nosotros ganamos esta prueba, nos sacan’… Miré a Aco y al ‘Mago’, estaban destrozados, porque nunca habían perdido. Y le bajé el ritmo”.



Pero no solo hubo pruebas perdidas, también entendió que ganar beneficios podía desequilibrarlo y por eso prefería no tenerlos y mantenerse en las condiciones básicas: “Primero. Las pruebas de bienestar no eran útiles para mí, porque estás en un estado [bajo] en el que te dan y después te quitan, te sacan del juego. Eso me había pasado la vez pasada y ahora no me interesaba ningún bienestar. Te suben y te bajan, eso te descompensa”.

También se quiso mostrar débil y sin ventajas o fortalezas, hasta aceptó que lo instrumentalizaran para conseguir comida, cocinar y atender a los que creían que iban a ganar: “Segundo. Era parte de mi estrategia, porque a todos los que iban ganando, lo iban sacando… El ego es el que queda y el ego es el que traiciona. Me tocaba meterme el ego por donde sabemos y decir: ‘o no gano, no soy una amenaza para ustedes, yo juego tranquilo, les sigo consiguiendo los caracoles, los sigo alimentando, les sigo cocinando’…”.

Eso sí, cuando se dio cuenta de que él era el siguiente objetivo para los votos de las alianzas, ganó pruebas y sacó fuerzas para blindarse:

“Así fue, sabía que tenía una sola oportunidad y guardé todas las energías para esa prueba que yo tenía que ganar”.

Y con la misma actitud pacífica y tranquila que mostró en la isla, Juan del Mar contó que él la pasó mal en la convivencia, pero siempre respondió bien, para ir avanzando y ganando terreno: “A pesar de que todos ellos me querían sacar y me hacían ‘bullying’, siempre estaba ahí para darles amor. Yo dejaba de comer, ellos votaban por mí y, al día siguiente, los abrazaba. Y ellos, ante el amor, no podían hacer nada”.

Para cerrar la entrevista, el cartagenero confesó que “pagaría por volver” a participar en una nueva edición, incluso si le dicen que estaría arriesgando los 500 millones ganados.

Y cuando Carlos Marín dijo que “desde arriba (Dios)” prefirieron que ganara alguien que iba a usar la plata para educar a sus hijos y un ancianato, no para viajar a Las Vegas o gastarla en cosas menos importantes, Juan del Mar volvió a mostrar que tenía claro el juego. Y como nunca dijo qué haría con la plata, dijo con tranquilidad: “Seguramente fue así [risas]”.