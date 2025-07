En una emotiva entrevista para el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión, el cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió al confesar que él y su esposa, Paola Jara, habían perdido un bebé hace unos meses. Con voz serena pero conmovida, compartió un episodio íntimo y doloroso que hasta ahora no se conocía públicamente.

“Pues queríamos tener un bebé juntos y pasó lo que pasó… no sé si ‘Pao’ ya lo había dicho, pero ella perdió un bebé”, reveló Jessi durante la conversación. El artista aseguró que ese momento fue tan difícil para ambos que decidieron no seguir forzando las cosas. “No nos quedaron ganas, dijimos: no forcemos, mejor pidámosle a Dios”, añadió.

La pareja, que lleva una relación sólida desde hace varios años, había considerado la idea de agrandar la familia. Sin embargo, tras la pérdida, tomaron la decisión de dejar todo en manos del destino y enfocarse en su presente. “Estábamos en Punta Cana y le dije: ‘Mira, ya tengo cuatro hijos, mejor dejemos así’”, comentó el cantante, haciendo referencia a sus hijos de su relación anterior.

Ante esa decisión, Jara optó por retomar su planificación. “Me dijo: ‘Entonces voy a empezar a planificar, voy a guardar mis pastillas en mi maleta para viajar con ellas, porque cuando estemos en Estados Unidos no nos las van a vender tan fácil’”, relató Jessi.

Pero el destino les tenía preparada una gran sorpresa. Justo el día que Paola esperaba su ciclo para comenzar nuevamente su planificación, notó que algo no estaba bien.

“Teníamos dos ‘shows’ en Estados Unidos y no me bajaba. Le dije a Jessi: ‘Estoy paniquada, necesito una prueba ya, quiero saber’”, contó la cantante. Sin esperar más, se hizo la prueba de embarazo y el resultado fue positivo.

“Entonces no se pueden imaginar cómo canté ese día”, confesó emocionada Paola Jara, quien a pesar del susto inicial, recibió con alegría la noticia de que se convertiría en madre por primera vez a los 42 años.

Jessi, por su parte, calificó el momento como una bendición inesperada: “Fue algo muy lindo, aunque no lo estábamos buscando. Pero mire, Dios tiene preparadas sus pruebas y también sus bendiciones. Lo que estamos viviendo ahora es algo maravilloso”.

La historia de Jessi Uribe y Paola Jara no solo refleja el dolor que pueden atravesar muchas parejas en silencio, sino también la esperanza que llega cuando menos se espera. Ahora, ambos se preparan para darle la bienvenida a su primera niña, en medio del amor y el apoyo del público que los ha acompañado desde el inicio.

