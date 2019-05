green

“Que se hayan interesado en adquirir ‘El Piedra’ dentro de su catálogo de películas, no solo nos llena de orgullo por ese aval de calidad, sino que nos confirma que esta historia Caribe tiene la capacidad de seducir espectadores fuera de los límites nacionales”, dijo ‘Rafa’ Martínez sobre la adquisición de la famosa cadena de su película.

Pocas producciones colombianas están en el catálogo de HBO, entre ellas ‘Matar a Jesús’ de Laura Mora, ‘Yo no me llamo Rubén Blades’ de Abner Benaim, y ahora ‘El Piedra’.

De acuerdo con la información suministrada por el equipo de prensa del filme, Reynaldo ‘El Piedra’ Salgado es un boxeador Cartagenero que se gana la vida trabajando como “carnada”: pelea sin tener ninguna posibilidad de ganar. Un día aparece Breyder, un niño de la calle que dice ser su hijo y que quiere ser boxeador.

Padre e hijo aprenderán a convivir. Reynaldo encontrará a alguien que lo hará sentir valioso de nuevo, y Breyder aprenderá a admirar al padre que hace sacrificios y no al supuesto campeón. Una mirada diferente al deporte de las narices chatas: no a las estrellas, sino a la clase media; no al héroe, sino al trabajador; no al ídolo, sino al hombre.