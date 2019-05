A pesar de que el actor ya había aparecido (pero interpretando a otros personajes) en un episodio de la producción de RCN, en esta ocasión sí volvió a encarnar al icónico ‘Frito’, que se robó más corazones de los que se pensaba.

Durante la emisión del capítulo, la producción y el nombre del personaje estuvieron dentro de las tendencias de Twitter a nivel nacional, y muchos aplaudieron el hecho de que por fin volvió a la manada.

A pesar de que su regreso pareció complicarse, pues se perdió en una zona llena de jaguares, como siempre, sus amigos hicieron todo lo posible para salvarlo y gracias a esto protagonizó los memes y comentarios más graciosos de la noche en Twitter.

Estos son algunos trinos:

Dizque por fin el jaguar no iba a comer crudo, porque comería frito. #ElManEsGermán 😂😂

-Tiene la porra toda hinchada!

-No! No ve que él es asi

-Que! Eso no puede ser normal!#elmanesgerman pic.twitter.com/lHqYHHzktL

