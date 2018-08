Les cuento que hace una semana nacieron los mellos antes de tiempo, justo el dia después del Panamericano. Lo que me impidió correr al dia siguiente pero no importó porque tuve mi mejor regalo Jerónimo y Emmanuel Oquendo Zuluaga. Ahora después de varios largo días en la clinica me quedo con este momento, único he inesplicable, de mucho amor y mucha paciencia como Papa Canguro. 👶🏼👶🏼

A post shared by Carlos Oquendo (@okendobmx) on Aug 2, 2018 at 4:09am PDT