Esperanza Gómez no ha ocultado su opinión sobre las manifestaciones que se han convocado en Colombia por el paro nacional; se ha mostrado de acuerdo con las protestas contra la reforma tributaria, pero también ha rechazado los hechos de vandalismo y violencia que se han registrado.

Incluso, la actriz hizo un video hablando sobre lo que es el Estado de conmoción interior, luego de que sectores del uribismo le solicitaran al presidente Iván Duque decretar esa medida para controlar las manifestaciones, para alertar a sus seguidores de lo “grave” que sería.

Eso provocó la reacción de varias personas, incluyendo la periodista Vanessa de la Torre, que consideraron que Gómez no tenía autoridad para hablar de esos temas, más en un momento donde todos salen a opinar en redes sociales.

En ese sentido, la actriz, que recientemente presentó a su prima que tiene OnlyFans, dijo en el programa Lo sé todo, del Canal 1, que no por ser artista es “bruta, inepta o ignorante”, o que se tiene que quedar callada ante la situación del país.

Asimismo tildó de “ignorantes” a los que creen que es muy fácil hablar desde la “comodidad”, y aseguró que ella ha conseguido sus cosas con trabajo, y que paga impuestos como cualquier ciudadano.

“Yo no le estoy robando plata a nadie, yo me la gano con el sudor de la de abajo y de mi frente; o sea, no me la regalan. Como dicen muchos, en este momento a Colombia la han dado más por el 4 letras que a Esperanza, y tienen razón. Y nos seguimos quedando ahí para que no la siguen clavando, o sea ¡no!”, agregó.