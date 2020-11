Silvestre Dangond ofreció un concierto virtual en la noche del sábado que fue catalogado como todo un éxito. A orillas del río Guatapurí, el artista guajiro interpretó las canciones de su nuevo álbum titulado ‘Las locuras mías’.

La presentadora de este evento fue la barranquillero Valerie Domínguez, quien también deslumbró con su belleza en la noche de Valledupar, tal como lo hizo hace unos días en el reinado de Miss Universe Colombia.

El evento comenzó a las 8:20 p.m. y se extendió hasta la 1:45 de la madrugada del lunes. En ese tiempo, Silvestre cantó, se conmovió, saltó e interpretó canciones nuevas y antiguas luego de estar ocho meses alejado de los escenarios por completo.

La estatua de la sirena, ícono de la cultura vallenata y del río Guatapurí, también fue adornada con luces para hacer más grande el evento que tuvo a Silvestre como protagonista de una noche soñada.

Durante el evento, Silvestre Dangond cantó en dos tandas. La primera lo hizo acompañado de Lucas Dangond, su fórmula actual, pero en la segunda lo acompañó el mítico Román López, quien estuvo con él desde el 2002, cuando su carrera recién empezaba. También apareció Rolando Ochoa, su dupla en el álbum ‘La novena batalla’.

El evento fue llamado #Silvestreenlacaja, pues este era su primer evento virtual desde que todo se quedó estático por la pandemia.

Durante el evento, Juancho Geles, hermano del reconocido compositor Omar Geles, aprovechó para pedirle matrimonio a su pareja. Como recuerda El Heraldo, lo hizo mientras Silvestre cantaba ‘Cásate conmigo’, canción que inicialmente interpretó junto a Nicky Jam, aunque el puertorriqueño no estuvo en este evento.

Finalizando la semana, los artistas del género quedaron conmocionados por el accidente en el que falleció el compositor Romualdo Brito. Silvestre no fue ajeno a la situación y contribuyó a su memoria con un pequeño homenaje.

Dangond cantó ‘Los amaneceres del valle’, éxito en la voz de Jorge Oñate que compuso Brito. También, junto a Rolando Ochoa, cantó ‘La Difunta’ también escrita por Brito.

“La gente no ha caído en cuenta de la grandeza de Romualdo. Se nos ha ido uno de los tres más grandes de la composición. En mi concepto primero está Calixto Ochoa, padre de mi amigo Rolando, luego Romualdo y después Omar Geles. El maestro se le medía a componer lo que fuera, no tuvo un estilo fijo, que Dios lo tenga en su santa gloria”, dijo Silvestre en declaraciones recogidas por El Heraldo.

Miles de personas pagaron la boleta virtual para ver al cantante guajiro tras ocho meses. La redes sociales se inundaron de imágenes de este evento, pero hubo personas a quienes no les gustó tanta difusión.

Me vi el concierto de silvestre sin pagar boleta, gracias a la gente de mi insta!

Me tienen harta las historias del concierto de Silvestre 🙄😒

No entren a las historias de ninguna red social, todas son de gente cantándole a un tv, de un concierto virtual de Silvestre, el que parece que todos vieron menos yo🤣🤣

Creo q no tuve necesidad de verme el concierto de Silvestre, con todas las historias que subieron mis amigos me basto y me sobro, estuvo bueno 😅

— Melissa Meriño M 🎀 (@melissamerio) November 22, 2020