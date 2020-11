green

Romualdo Brito falleció este viernes en Aguachica, César, luego de sufrir un accidente que quedó captado en video. A sus 57 años, el compositor y músico guajiro dejó un gran legado dentro de la industria musical.

¿Quién era Romualdo Brito?

Según una biografía publicada en last.fm, Brito nació en 1953 en un corregimiento de la Guajira llamado Treinta Tomarrazón. La música siempre estuvo en su vida, pero fue en su adolescencia que empezó a componer algunas melodías y letras que inicialmente fueron interpretadas por Lisandro Meza.

De ahí en adelante empezó una exitosa carrera como compositor que lo hizo ser un hombre importante dentro de la música vallenata. Luego de salir de su pueblo se radicó en Riohacha junto a su familia y desde allí empezó a forjar su carrera musical.

Sus canciones se hicieron cada vez más conocidas y él no paraba de escribir, tanto así que dice que en alguna oportunidad le robaron algunas de sus composiciones. “Me ponía furioso, pataleaba y todo. Pero ellos arreglaban con mi papá. Como la mayoría de edad era a los 21 años, mi papá me firmaba las canciones y me representaba. Pero él arreglaba todo en las parrandas y de nada me valía protestar”.

Además de Lisandro Meza, Romualdo Brito estuvo acompañado por su tío Leandro Díaz, a quien le compuso una canción, y de su primo Silvio Brito, ambos cantantes. Pero posteriormente se fue relacionando con otros grandes personajes del folclore vallenato.

Sus grandes amigos en los 45 años de trayectoria.

Jorge Oñate, Otto Serge, Los Hermanos Zuleta, Israel Romero, Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Alfredo Gutiérrrez, Silvestre Dangond y muchos otros se beneficiaron de la gran calidad musical con la que componía Romualdo y terminaron interpretando sus canciones.

Luego de 45 años de trayectoria musical, y en una de las últimas entrevistas publicadas que él le concedió a Las 2 Orillas, Brito asegura que escribió más de 1.500 canciones, interpretadas por casi 400 artistas de todo el mundo, un hecho que lo hacía feliz por todas las vivencias que tuvo con grandes artistas dentro y fuera de Colombia.

Sus últimos años estuvo radicado en Bogotá -se cree que viajaba para la capital en el accidente que sufrió- donde estaba constantemente en actividades laborales vinculadas a la música.

Algunas de sus anécdotas…

Con Diomedez Díaz, según contó en Las 2 Orillas, siempre tuvo una muy buena relación. “Nunca fue un interesado por las cosas materiales, le gustaba sentir el cariño y el afecto de la gente y, bueno, hasta el día de su muerte llevamos una amistad muy cercana”, dijo.

Quizás una de sus canciones más reconocidas es ‘Esposa Mía’, interpretada por Otto Serge. Él reconoció que dicha canción lo hizo mundialmente conocido, pues sonó hasta en Japón. “Nunca ha pasado de moda desde que se conoció”, recordo.

A Alfredo Gutiérrez lo conoció siendo un adolescente. Con solo 16 años le quiso presentar unas composiciones, pero el Maestro Gutiérrez no lo quiso ni escuchar por ser menor de edad. Luego, en un concurso, Alfredo era uno de los jurados y al escucharlo reconoció su talento para componer.

Así cantaba…

Fueron pocas las canciones interpretadas por Romualdo Brito que se hicieron famosas. La más reconocida es Mi Presidio, pero hay más que también han sonado por muchos años.

Así lo despiden sus colegas de la música…

Peter Manjarrés escribió lo siguiente…

Tengo mi corazón arrugado Una mañana muy triste con la partida del maestro Romualdo Brito . A Indira y a toda su familia mucha fortaleza. 🙏 — petermanjarres (@PeterManjarres) November 20, 2020

Silvestre Dangond, quien interpretó La Difunda en uno de sus discos también se manifestó así:

Triste con la partida de el Maestro Romualdo Brito!! Quede frío con la noticia el vallenato de luto — Silvestre 🤪 Francisco (@SilvestreFDC) November 20, 2020

Sergio Luis Rodríguez, acordeonero y músico vallenato, también escribió en sus redes sociales un mensaje: