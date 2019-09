Sucedió en medio de la dinámica del ‘Hazme una pregunta’ de Instagram que la misma famosa les propuso hacer a sus fans, sobre su paso por los medios de comunicación.

Entre otras decenas de interrogantes, alguien le escribió a Mabel: “¿Por qué te llevabas mal con Carolina Cruz?”; pero ella negó esto.

“¡Con Carolina Cruz! ¡Jamás en la vida! ¡Nunca me he llevado mal con ella! ¡Jamás, jamás, jamás! No sé de dónde sacaron eso. Estoy empezando a pensar que me están sacando como preguntirris ahí como para ver si uno cae, pero eso no es verdad”, respondió.

Contrario a esto, cuando le hicieron el mismo cuestionamiento sobre su excompañera de ‘Muy buenos días’ Laura Acuña, indicó que actualmente no hay rencores entre ellas, pero sugirió que existieron en el pasado.

“¿Cómo te llevas con Laura Acuña?”, le escribieron, y Mabel contestó: “¡Bien! No somos amigas, pero si nos encontramos hablamos como si nada. El rencor no va con nosotras. Hace muchos años limamos asperezas”.

A continuación, dejamos un video que recopila las dos historias de Instagram en las que la expresentadora de RCN se refirió a sus colegas.