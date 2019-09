green

Previamente, ‘Juanpis’ González había renunciado, a su modo, a ser alcalde de los bogotanos pese a una encuesta ficticia que le otorgaba el 90 % del favoritismo.

Por eso, como regalo de bienvenida para cada uno de los invitados incluyó una caja con “votos comprados” con prácticas politiqueras para Miguel Uribe Turbay.

“Esta caja contiene casi más de un millón y 200 mil votos mal contados que alcancé a comprar en ciudades de tierra caliente. Los traje en buses, repartí tamales, tuve orquestas y los compré… Miguelito, estos votos son para usted”, dijo ‘Juanpis’ González.

Pero el exsecretario de Gobierno de Bogotá y aspirante a ser alcalde mayor no le gustó para nada el ofrecimiento que le hizo el comediante y por eso respondió:

“Pues ‘Juanpis’ gracias por la invitación a este debate pero no se los puedo aceptar. Desafortunadamente esto en mi proyecto político no cabe; primero, porque [‘Juanpis’ González] no conoce la ciudad y no tiene experiencia, pero particularmente usted nos ha dicho que le gustan los torcidos, y quiere llegar a robar”, manifestó Uribe Turbay con tono serio.

“Yo creo que el lugar es Polo Democrático de Samuel y no conmigo, donde no caben los delincuentes”, agregó el joven aspirante a ser alcalde de los bogotanos.