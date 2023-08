Así como hemos visto a Carolina Soto haciendo cosas arriesgadas en sus participaciones en televisión y en los videos que sube a redes sociales, también ha mostrado el miedo que le da la altura y el vacío. Y así se volvió a ver el pasado fin de semana, por lo que pasó en una atracción infantil, que implicaba escalar y lanzarse en una especie de rodadero.

Para muchos podría ser exagerada la reacción, ya que no tuvo que subir mucho en la mencionada estructura y asimismo no era largo el tramo que tenía que descender. Pero nadie puede mandar o juzgar los miedos y resistencia de las personas en determinadas situaciones, por eso ella publicó el video en Instagram sin pensar en burlas o críticas.

Susto de Carolina Soto al subir y lanzarse por una atracción para niños

En una serie de historias, ‘Caro’ compartió un video en el que mostraba, desde su punto de vista, lo que estaba viendo y experimentando en ese momento. Y fue llamativo que en el clip había un texto que anticipaba lo que iba a verse después: “¡Y sí, me tiré por acá! Yo, que no soporto sentir VACÍO… Es lo que menos me gusta”.

Pero las emociones de la integrante del programa de las mañanas de Caracol Televisión fueron subiendo, mientras ella escalaba en un túnel una especie de escaleras y ella decía:

“Me dio a mí, dizque, por meterme acá (risas). ¡Ay, madre, Dios mío! Madre mía, ahí voy”.

Mientras tanto, en la parte exterior la estaban esperando sus hijos Valentino y Violeta. Justamente a su pequeña hija le anunciaba que iba a lanzarse y le preguntaba si estaba despejada la zona, para evitar cualquier accidente:

“Ya voy, ‘Viole’. Cuidado, ¿me tiro? ¡Ay, no! Tengo como miedo. ‘Juepucha’, ¿qué haré? ¿Me tiró?, ¿hay alguien?”, se escucha decir a la presentadora.

Instantes antes de tomar impulso y mandarse por el rodadero del inflable, la presentadora estaba hablado de si arriesgarse o no, pero pareciera que el peso se la llevó y terminó soltando un par de palabrotas mientras llegaba al final:

“¡Ay, qué hago! Ay mar…!>@… Ay, jue…., qué susto”

Al final del video, parecía algo no muy extremo, pero ella misma aceptó que es un gran miedo el que siente en estas situaciones y así lo afronta por compartir con sus hijos.