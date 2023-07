Carolina Soto estrena ‘Mija clean’, un limpiador de zapatos deportivos, cuero, cuero sintético y suelas, que lanzó al mercado como su nuevo emprendimiento.

“Hace 9 años creé mi línea de zapatos @carosototeam, con ella he aprendido lo difícil pero gratificante que es emprender; y como no me gusta quedarme quieta luego junto a mi mamá y Víctor escribí el libro en memoria de Sofia #HistoriaDeUnDuelo, después lancé en colaboración #CaroSotoByCejasJaramillo y ahora ???? Mijaaaaaa yo no me quedo quieta, soy intensamente inquieta!!! Jajaja”, escribió Soto, que tiene una finca en popular destino vacacional de los colombianos, antes de dar a conocer su limpiador.

La caleña suele decirles “mija” a sus seguidoras de Instagram y por eso aprovechó esa palabra, con la que ya tiene una cercanía con la gente, para nombrar su nuevo negocio.

Cuánto vale limpiador de zapatos de Carolina Soto

El producto cuesta 49.000 pesos y se consigue a través de la página web que le crearon.

