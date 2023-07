En muchas ocasiones, los conductores son sancionados con multas de tránsito que no sabían que existían. Por esta razón, es importante que entiendan el tipo de infracciones que hay para no tener que sacar plata de donde no la tienen.

El desconocimiento es uno de los tantos argumentos que las personas despistadas señalan cuando la Policía las detienen para reclamarles por una infracción que acaban de cometer. La respuesta de las autoridades es contundente siempre: los ciudadanos que manejan un vehículo están en la obligación de conocer y respetar las normas de tránsito, por algo poseen su pase.

Amigo conductor, es responsabilidad suya conocer cada una de las siguientes infracciones para que no caiga en el error de cometerlas. Mire que, solo por desconocimiento, puede perder una buena cantidad de su dinero.

Conducir un vehículo que tiene el vidrio trasero lleno de calcomanías de marcas que obstaculizan la visibilidad.

de marcas que obstaculizan la visibilidad. La publicidad adhesiva de microperforados no puede cubrir más del 35 % de la carrocería, incluido los vidrios.

incluido los vidrios. La decoración, o pintar la carrocería de un color distinto a lo que dice en la licencia de tránsito , es una infracción. Ahí el consejo es registrar el carro con licencia multicolor.

, es una infracción. Ahí el consejo es registrar el carro con licencia multicolor. Si conduce con el parabrisas dañado, es una falta grave. Es igual a no cumplir con las condiciones técno-mecánicas del carro.

es una falta grave. Es igual a no cumplir con las condiciones técno-mecánicas del carro. Ojo con dar clases de conducción en un carro sin tener el permiso necesario. Debe contar con el documento y señales en el vehículo que le indiquen a las demás personas que ese es un auto de enseñanza.

en un carro sin tener el permiso necesario. Debe contar con el documento y señales en el vehículo que le indiquen a las demás personas que ese es un auto de enseñanza. Lavar el carro en la calle es una acción que da para infracción inmediatamente. También si lo hace en ríos, canales o quebradas.

es una acción que da para infracción inmediatamente. También si lo hace en ríos, canales o quebradas. No llevar el cinturón de seguridad , usted como conductor o alguno de los ocupantes del vehículo.

, usted como conductor o alguno de los ocupantes del vehículo. No se puede remolcar otro carro, para eso está la grúa. Solo se puede si es una vía muy transitada y es necesario hacerlo urgentemente para no provocar trancón.

para eso está la grúa. Solo se puede si es una vía muy transitada y es necesario hacerlo urgentemente para no provocar trancón. Tenga en cuenta en utilizar las luces cuando va a parquear, al momento de girar a la derecha o izquierda, o hacer un cambio de carril.

al momento de girar a la derecha o izquierda, o hacer un cambio de carril. No puede dar reversa porque sí , solamente al momento de estacionar o en una emergencia.

, solamente al momento de estacionar o en una emergencia. Por último, ponga mucha atención con la cebra en cada semáforo, ya que está prohibido pisarla, pues es un espacio netamente hecho para el peatón.

Mientras usted como conductor siga estas reglas de tránsito, no tendrá el estrés de sufrir multas innecesarias que le afecten el bolsillo. El objetivo de cada una funciona para mejorar la movilidad y la convivencia de los ciudadanos.