En Colombia hay varias razones por las que se puede imponer una multa de tránsito tales como ir más rápido de lo permitido, estar mal estacionado, tener el Soat o la revisión técnico-mecánica vencida, pasarse un semáforo en rojo y mucho más.

(Ver también: ¿Pueden prohibirle salir del país si tiene multas de tránsito? Migración Colombia responde)

Sin embargo, los ciudadanos tienen el beneficio de obtener un descuento del 50 % si se hace un curso pedagógico dentro de los siguientes 20 días desde la notificación en cualquiera de los sitios autorizados por la Secretaria de Movilidad de Bogotá o el Ministerio de Transporte.

Ahora, el problema radica en que muchas personas van, hacen dicho curso y cumplen con la obligación de pagar la infracción, pero, al revisar un tiempo después, aún aparece esa multa en el sistema como si no hubiera pagado, lo que significa un problema porque si quiere hacer el traspaso de un vehículo, por ejemplo, no podrá hacerlo.

Para que le quiten la multa, debe pedir una actualización en el sistema de la Federación Colombiana de Municipios (SIMIT), la cual se hace de la siguiente manera, según explicó la Alcaldía de Bogotá.

Si hizo el curso en alguno de los Centros de Atención Integral habilitados en la ciudad de Bogotá, tiene que:

Acercarse a la oficina en la que hizo el curso y solicitar que envíen la información correspondiente para que desaparezca en el sistema.

y solicitar que envíen la información correspondiente para que desaparezca en el sistema. Si no tiene tiempo de ir hasta allá, que es la forma más efectiva, puede enviar un correo haciendo la solicitud al contactociudadano@movilidadbogota.gov.co.

Por otro lado, si el curso lo hizo fuera de Bogotá, tiene que dirigirse directamente al Centro de Servicios de Movilidad con el certificado del curso y el comprobante de pago para que le hagan la respectiva actualización de los datos.

Pese a que no hay un tiempo determinado para saber con exactitud cuando debería quedar actualizado el sistema, no debe pasar de dos semanas como máximo, por lo que si después de ese tiempo aún no le han resuelto el problema, deberá ir nuevamente a solicitar la actualización de los datos.

Lee También

Qué hacer si no estoy de acuerdo con una multa de tránsito

Ahora, por otro lado, si le ponen una multa de tránsito y usted no está de acuerdo porque tiene pruebas verídicas de que en ningún momento incumplió la norma, puede apelarla haciendo el siguiente procedimiento:

Ingresar a la página web de la Secretaría de Movilidad o llamar al número 195.

Agendar una cita para la apelación de la infracción.

de la infracción. Presentarse a la cita con pruebas que corroboren su versión de que la infracción estuvo mal aplicada, como fotos, videos o testimonios.

que corroboren su versión de que la infracción estuvo mal aplicada, como fotos, videos o testimonios. Además, debe llevar obligatoriamente la cédula de ciudadanía, el comparendo con dos copias y licencia de conducción.

(Ver también: Esto cuesta la multa por andar con pico y placa en Bogotá; es cara y le causaría problemas)

Al revisar las pruebas, saldrá un fallo en el que se verificará o se reversará la situación de la multa. Es decir, si el conductor sale inocente, la multa se deberá retirar de inmediato del sistema, pero si sale culpable y ya se cumplieron los plazos del descuento, debe pagar el total de la multa sin ninguna reducción de costo.