A principios del 2024, la cantante de música vallenata Evelyn Gómez anunció que había sido diagnosticada con cáncer, enfermedad que han tenido varios personajes de la farándula colombiana. Desde entonces se propuso dar lo mejor de sí para ganar esta batalla que le ponía la vida y someterse a un tratamiento médico para derrotar a la enfermedad.

A través de sus redes sociales ha compartido imágenes de las quimioterapias, los cuidados de sus madre y el apoyo que recibe por parte de sus amigos y familiares. Recientemente, la artista publicó una reflexión en la que refleja el optimismo que siente por superar esta adversidad.

“Señor cáncer: ¿Qué dijiste? Evelin te vas a quedar allí sentadita y sin moverte a esperar que te invada y te derrote. Qué equivocado estás al creerte vencedor, cuando no eres nada comparado con el poder de Cristo, te has metido con la hija del Rey y el Rey es celoso con sus hijos, ten mucho cuidado. Lo más curioso de todo, es que desde que entraste a mi cuerpo ya no te odio como antes, ahora estamos viviendo juntos, ahora somos amigos y rivales”, se lee en el mensaje.

Seguidamente, manifestó que pronto le harán su tercera quimioterapia y que a raíz de su enfermedad ha conocido mejor a las personas que tiene a su lado. “Señor cáncer, hoy agradezco este proceso a tu lado, y voy a pelear día a día, sol a sol, cueste lo que me cueste con el único propósito de exaltar y glorificar a quien todo lo merece en este mundo y él es Dios. Confió esta prueba y aunque sé que no es fácil, no me daré por vencida, no voy a fallarle aunque me duela, un día diré victoria y testificaré no lo hice yo, lo hizo mi padre celestial”, agregó.

Evelyn también se refirió a las personas que ha conocido en este proceso y envió un mensaje de esperanza a aquellos que están pasando por una situación similar.

