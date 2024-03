Por: EL PILON SA

El cantante de música vallenata Jean Carlos Centeno protestó en contra de Sayco y Acinpro por el pago de las regalías de las canciones de su autoría que fueron grabadas en su voz con el Binomio de Oro, como solista y por otros artistas de este género musical.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista guajiro aseguró que estas empresas han liquidado mal sus regalías y que velará por sus derechos de autor, recordando en varias de sus publicaciones algunas de las canciones que han sido grabadas por Iván Villazón, Jorge Celedón y él mismo.

“Inicia mi defensa a favor de mis derechos de autoría, sin necesidad de pelear. Los millones que me tienen por ahí no me los llevaré al cielo, pero tampoco se los dejaré a ustedes. Yo también tengo hijos, familia bajo techo y familias por quien velar. En vida lucharé por hacer valer mis derechos autorales, son mis canciones, son mis obras y mis obras musicales también dependen a mi familia”, se lee en el mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JEAN CARLOS CENTENO (@jeankcenteno)

De acuerdo con el cantante, al momento de la liquidación de las regalías se han presentado errores, por lo que exige una solución a este problema. “Los errores aritméticos traen consecuencias y más cuando ustedes en vez de corregir en la marcha, lo que hacen es chantajear con ellos mismos, aún sabiendo que el excedente pertenece a este autor en su totalidad”, se lee en el mensaje.

‘Me ilusioné’, ‘Una esperanza’, ‘Me vas a extrañar’, ‘Intensa tú’ y ‘Amigo el corazón’ son algunas de las canciones de la autoría de Jean Carlos Centeno y que ha publicado en sus redes para “velar por sus derechos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JEAN CARLOS CENTENO (@jeankcenteno)

¿Qué dice Sayco?

A raíz de las declaraciones de Jean Carlos Centeno, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco, manifestó que no ha recibido una solicitud formal del artista manifestando sus inconformidades, por lo que también optaron por responder su mensaje a través de las redes sociales.

Sayco señala que en el año 2023 al artista “le liquidaron millones” por las 84 obras que tiene registradas en la sociedad y que no saben a qué se refiere cuando manifiesta la “existencia de errores aritméticos y chantaje”, invitándolo de esa manera a denunciar cualquier irresponsabilidad ante los entes encargados.

“Al respecto es importante recordarle que solo en el año inmediatamente anterior (2023), se le liquidaron millones…, cifras que han venido aumentando año a año por el uso de las 84 obras que ha documentado en esta sociedad, además de que durante su vinculación ha sido favorecido con varios beneficios societarios a los que no me referiré especificamente, por respeto a usted y a la reserva que dicha información tiene”, respondió Sayco.

Por otro lado, le manifestaron que si no está satisfecho con la sociedad, puede confiar sus derechos de autor a otras sociedades de gestión colectiva afiliadas a la CISAC.

“Mi administración siempre ha sido para usted y todos los socios, de puertas abiertas, creo que le consta, siendo así y viéndome obligado a responderle por este medio, le informo que no tenemos millones guardados para usted o para su familia o familias, que ya no le hayan sido girados por el uso de sus obras hasta la fecha, por lo que de ninguna manera tendrá que dejárnoslos. Es connatural del ser humano luchar por sus derechos, pero es del hombre prudente hacerlo con hechos reales y concretos”, agregó Sayco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JEAN CARLOS CENTENO (@jeankcenteno)

Cabe mencionar que Jean Carlos Centeno no ha sido el único que se ha quejado por las regalías que recibe de Sayco y Acinpro. Hace unos meses lo hizo Rolando Ochoa por la liquidación de su padre, el juglar Calixto Ochoa; y también lo hicieron los hijos del fallecido acordeonero Víctor Reyes.

