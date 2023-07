Una vez más el cantante Jean Carlos Centeno le llamó la atención a su colega Ana del Castillo, quien participó en el ‘reality’ Factor X y hace poco se reveló el video de su actuación, por su comportamiento y las palabras obscenas que pronuncia en sus presentaciones y videos publicados en redes sociales.

Esta vez, el músico no estuvo de acuerdo por la manera en la que la joven artista promocionó un concierto en Maracaibo, Venezuela, junto a Elder Dayán Díaz, Diego Daza y La Zona 8 de Rolando Ochoa.

En el clip aparecen los tres cantantes invitando a sus seguidores para que los acompañen la noche del 4 de julio al evento denominado ‘Amanecer Vallenato’, que se llevará a cabo en el Palacio de los Eventos en la ciudad fronteriza.

“Hola, quiero decirles que ya estamos aquí Elder Dayán, Jean Carlos Centeno y Ana del Castillo. No se pueden perder este 4 de julio el ‘Amanecer Vallenato’, primera edición”, dice Elder Dayán inicialmente en el video.

Luego, le da paso a Jean Carlos Centeno, quien comenta: “Todas nuestras canciones para ustedes”, y finaliza Ana del Castillo con su particular estilo: “No se lo pueden perder las arrechas”, lo que ocasiona el ‘disgusto’ de su colega, quien le dice que “Eso no es”, reprochándole la palabra que usó para invitar a sus seguidores, causando risa entre los tres cantantes.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Jean Carlos ‘regaña’ a la intérprete de ‘Ya es mío’. La primera ocasión fue en medio de un concierto en Bucaramanga, Santander, cuando comparó su grandeza con el órgano reproductor del hombre.

“No es ella, a veces se nos presenta en la vida un principio sin fin y no sabemos qué es en realidad. A veces tenemos padres y no los tenemos; a veces tenemos dinero, tenemos vida y no tenemos nada; ella lo tiene todo, se llama personalidad. Discúlpenla, discúlpenla, estaba tomada, emocionada, estaba feliz. En nombre de las mujeres les pido disculpas, disculpen su léxico y que viva Ana del Castillo, la reina del vallenato”, dijo Jean Carlos Centeno al disculpar a Ana del Castillo por su comportamiento en ese momento.