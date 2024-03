Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Por esos días los fans de Madonna en el mundo andan dichosos porque la ‘Reina del pop’ está dando un gira de conciertos.

‘The celebration tour’ empezó el año pasado con 53 conciertos en Norteamérica y 27 presentaciones en Europa, para un total de 80 espectáculos a sus 65 años.

Durante la gira la intérprete de ‘La isla bonita’ nos ha regalado momentos icónicos, como su interpretación de ‘Can’t get you out of my head’ al lado de Kylie Minogue en California.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)



Sin embargo, también hubo un momento en el que muy seguramente la cantante ‘Like a virgin’ sintió lo que es la pena.

Resulta que en medio de su concierto se dio cuenta que uno de sus fanáticos estaba sentado y eso no le gustó. Sin saber que estaba en silla de ruedas, procedió a hacerle el reclamo.

En video quedó registrado el momento en el que le dice: “¡Hey, disfruta este show conmigo! ¿Qué haces allí sentada? ¿Por qué no te pones de pie?”.

Pues resulta que en medio de la multitud Madonna no veía muy bien y cuando decidió acercarse a la punta del escenario se dio cuenta que la embarró:

“¡Oh, está bien! Políticamente incorrecto, lo siento por eso, me alegro que estés aquí. Oh, Dios mío”, dijo la artista desde el escenario.

Madonna siendo Madonna, en pleno concierto le reclama a una fan por estar sentada durante su actuación, pero opssssss🤦 resultó ser minusvalida y no le quedó de otra más que pedirle disculpas y decirle que se alegraba de que estuviera ahi. 😳🤔🙈🤣🤣 pic.twitter.com/HiDKTWFCVp — Rosa Maria Pantin (@rosapantin1301) March 11, 2024

El ‘show’ continuó y sin duda la gente entendió que ella no tenía una mala intención, aunque no es la primera vez que Madonna regaña a alguien el público por estar sentado.

