Luego de que Diego Guauque superara el cáncer que padeció, dio a conocer que publicaría un libro escrito a cuatro manos con su esposa, Alejandra Rodríguez, en el cual, se daría a conocer la realidad de quienes padecen la enfermedad, pero también la de quienes deben luchar al lado del paciente.

La esposa de Diego Guauque, dio una entrevista para ‘Tropicana’ donde dio a conocer cómo vivió el proceso de luchar junto con su marido la enfermedad del cáncer que padeció y que el propio reportero dio a conocer que había superado el flagelo por el que pasó el 6 de junio de 2023.

Alejandra Rodríguez, que también es periodista, aseguró que antes de que diagnosticaran a Guauque de cáncer, siempre fue positiva ante la situación. Pensaba que todo saldría bien. Pero afirmó que fue uno de sus peores días cuando le dijeron que en efecto, habían encontrado células cancerígenas en el cuerpo de su marido:

“Fue uno de los días más difíciles de mi vida, porque yo sí estaba muy positiva en que no era cáncer, todo el tiempo repetía que todo iba a salir bien y cuando a mí me dan la noticia yo me voy para el piso y después de haber conservado el positivismo, ese día sí me derrumbo y termina Diego consolándome”.