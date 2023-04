El ‘Gordo Ariel’, reconocido presentador de ‘Lo sé todo’, relató en vivo un duro momento que le toco pasar por culpa de la inseguridad, que no solo se ve en Colombia.

Osorio, quien ha tenido problemas con personas de la farándula por chismes e informaciones que entrega en su programa y en redes sociales, contó que prefirió ir a Panamá por el valor del tiquete, ya que indicó que sale mucho más económico que ir a Cartagena.

“Iba yo solo, para el casco viejo de Panamá, cuando sentí que me atacaron por el lado del piloto [en el carro que alquiló para el paseo], me golpearon y cuando lo sentí no paré [el carro] hasta que me sentí seguro y lejos del lugar”.

Continuó diciendo que llamó a la empresa donde rentó el vehículo (donde había comprado un seguro todo riesgo) y, según sus declaraciones, la respuesta de la empresa no fue la esperada por el presentador.

“Cojo el folleto del alquiler del vehículo, llamó al teléfono de urgencia de 24 horas y me dicen que no es problema de ellos, que tengo que llamar al seguro que está cubriendo al vehículo”, dijo él.

Además, aseguró que en el documento que firmó no dice por ninguna parte que tiene que llamar al seguro, luego de la negativa de la empresa decidió llamar a la Policía.

“Llamo y me dicen: ‘¿lo robaron?’”, él responde que no y las autoridades le dicen que no hay nada que hacer, ya que no le quitaron nada.

Decidió ir al aeropuerto y allí le dicen que tiene que pagar 180 dólares porque el seguro que compró cubre todo menos los vidrios de los vehículos.

Lo cierto es que le tocó hacer muchas vueltas e ir a varios lugares para que al final nadie le respondiera por el dinero que pagó y las más de 10 horas que perdió por el ataque de los ladrones en Panamá.