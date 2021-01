La artista publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que revela que solo ella se contagió de COVID-19 durante el evento virtual que habría recaudado más de 11 millones de dólares.

“Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí, me contagié”, escribió Anahí.