Luego de 12 años, la banda se unirá para hacer un concierto el 26 de diciembre y que ha sido promocionado como “la unión virtual más grande de la historia”, pues estará disponible en más de 20 países, incluidos Colombia, México, Argentina y Estados Unidos, entre otros.

Sin embargo, el reencuentro de RBD no contará con la presencia de Dulce María (que en ‘Rebelde’ hizo de Roberta Pardo), confesó ella misma.

Tampoco estaría Alfonso ‘Poncho’ Herrera (Miguel Arango), pues en la publicación del sitio web solo mencionan a Christopher Uckermann (Diego Bustamante), Christian Chávez (Giovanni Méndez), Anahí Puente (Mia Colucci) y Maite Perroni (‘Lupita’ Fernández).

Aquí los precios de las boletas para el reencuentro de RBD, en las tres formas en que se pueden adquirir, de acuerdo www.seroparecer.world/tickets:

Tiene un costo de 20 dólares, es decir, alrededor de 76 mil pesos colombianos, y solo se podrá adquirir entre el 2 de octubre a las 8 de la mañana y el 4 de octubre a las 8 de la mañana, de acuerdo con el sitio.

“Este boleto incluye acceso al concierto digital en vivo. Spotify enviará un correo electrónico a los usuarios con un enlace único para acceder a la oferta de 48 horas”, agregaron.

25 dólares, unos 95 mil pesos colombianos, es el precio de esta entrada que se podrá adquirir el 4 de octubre.

La boleta “incluye acceso al concierto digital en vivo + ‘After Party’”, explicó la página del evento. Y añadió: “Se enviará un enlace único por correo electrónico a todos los fans que se hayan registrado en seroparecer.world. Los fanáticos también pueden obtener acceso al enlace único uniéndose a su grupo local de Facebook”.

Comienza el 5 de octubre y solo incluye “acceso al concierto en vivo”. Su precio es de 35 dólares, alrededor de 133 mil pesos colombianos.

Aunque la cantante ha ayudado a promocionar el evento, en una charla con ‘Un nuevo día’ aseguró que no podrá asistir a la reunión por su embarazo.

“Estoy enfocada en la maternidad. Tengo siete meses y ahorita por más que quisiera no podría estar en algo tan importante como lo sería el reencuentro. Estoy cercana a parir y luego viene el posparto; no es un momento en que me pueda entregar a eso y menos en pandemia, que es mucho riesgo”, aseguró la actriz y cantante.