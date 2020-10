green

Muchos fanáticos están emocionados porque el grupo se unirá en dos meses tras 12 años de estar separados. De hecho, el concierto ha sido promocionado como “la unión virtual más grande de la historia” porque se podrá disfrutar en más de 20 países, entre los que están: Colombia, México, Estados Unidos y Argentina.

En el espectáculo, la audiencia verá las presentaciones de Anahí Puente, que hizo de Mía Colucci; Maite Perroni, conocida como ‘Lupita’ Fernández; Christian Chávez, que interpretó a Giovanni Méndez; y, Christopher Uckermann, que asumió el papel de Diego Bustamante.

Canciones favoritas de Anahí, Maite, Christian y Christopher de RBD

En un video que la actriz y cantante Anahí Puente subió a sus redes sociales, los 4 artistas revelaron los nombres de sus canciones preferidas de la banda RBD. Cada uno tiene una pista favorita distinta, y algunas pertenecen a diferentes álbumes.

Anahí, que dio a luz a su segundo hijo en febrero de este año, aseguró que su canción favorita es ‘Sálvame’, mientras que Maite Perroni afirmó que tiene dos: ‘Solo quédate en silencio’, ‘Bésame sin miedo’ y ‘Tras de mí’.

Christian Chávez afirmó que su canción preferida es ‘Tu amor’ porque fue el primer sencillo que sacaron en inglés. Por su parte, Christopher Uckermann no dio un nombre, pero no dudó en invitar a todos los fanáticos a unirse al concierto virtual, que, según él, será una “gran colaboración” en la que harán “lo que más nos gusta hacer”.

A continuación, el video de Instagram en el que aparecen los artistas, acompañado por un pie de foto en el que Anahí le pregunta a sus seguidores cuál es su canción favorita.

Concierto virtual de RBD el 26 de diciembre de 2020

El reencuentro, cuyo nombre es ‘Ser o Parecer’ y se ha promocionado en las redes sociales por medio del ‘hashtag’ #SerOParecer2020, no contará con la presencia de Dulce María, que interpretó a Roberta Pardo en ‘Rebelde’, de acuerdo con una declaración hecha por ella misma en el programa ‘Un nuevo día’.

La cantante, actriz y compositora no hará parte del show virtual por la llegada de su hija, pues está embarazada. “Estoy enfocada en la maternidad. Tengo siete meses y ahorita por más que quisiera no podría estar en algo tan importante como lo sería el reencuentro. Estoy cercana a parir y luego viene el posparto; no es un momento en que me pueda entregar a eso y menos en pandemia, que es mucho riesgo”, le dijo al espacio televisivo.

Otro ausente será Alfonso ‘Poncho’ Herrera, que hizo de Miguel Arango en la producción. De acuerdo con una afirmación de Christian Chávez, que está abajo, su excompañero no estará en el concierto porque no siente tanto amor por la música, sino que está enfocado en la actuación.

“[A] ‘Poncho’ nunca le ha gustado la parte musical, él lo sufría mucho, entonces también hay que respetar eso”, dijo Christian en la interacción que tuvo con sus fans en redes sociales, que ha sido replicada por cuentas de YouTube como ‘o rbdmaniaco’, como se puede ver en el siguiente video.

Los interesados en adquirir las boletas, cuyos precios fueron confirmados el mes pasado, para asistir al concierto virtual de RBD, pueden comprarlas aquí por un valor de 35 dólares (alrededor de 133 mil pesos colombianos).

La banda RBD saltó a la fama en 2004 al ser formada dentro de la telenovela mexicana ‘Rebelde’. Los integrantes dieron su último concierto en 2008, y en total lanzaron 6 álbumes musicales: ‘Rebelde’, ‘Nuestro amor’, ‘Celestial’, ‘Rebels’, ‘Empezar desde cero’ y ‘Para olvidarte de mí’.