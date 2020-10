La marca, bajo la dirección del diseñador Alessandro Michele desde 2015, lanzó unas medias negras con agujeros de 140 euros (unos 600 mil pesos colombianos) que se agotaron en cuestión de días en Ssense, una plataforma canadiense especializada en la venta de artículos de lujo, apuntó EFE, citado por Infobae.

El producto ha sido tan controvertido que se ha suscitado un debate en torno al sentido de la moda, puesto que muchas personas consideran absurdo que un artículo de lujo con un precio tan elevado tenga un acabado gastado y desaliñado.

Muchos usuarios se burlaron de la prenda en Twitter y dijeron que parecía a cómo terminan las medias de los disfraces de Halloween luego de una fiesta. A continuación, algunos de los comentarios que han hecho sobre las medias rotas de Gucci.

