Chávez, uno de los seis integrantes originales del grupo, confirmó que ‘Poncho’ Herrera no hará parte de lo que él llama “un tributo a RBD” por su poco amor a la música y su foco en la actuación.

“[A] ‘Poncho’ nunca le ha gustado ha gustado la parte musical, él lo sufría mucho, entonces también hay que respetar eso”, dijo Christian en la interacción que tuvo con sus fans en redes sociales, que ha sido replicada por cuentas de YouTube como @o rbdmaniaco, como se puede ver en el siguiente video.

Dulce María, la otra gran ausente en reencuentro de RBD

Como ella misma lo contó al programa ‘Un nuevo día’, la inminente llegada de su hijo no le permitirá estar en el concierto que anunció la agrupación bajo el nombre ‘Ser o parecer’, que tendrá lugar el 26 de diciembre.

“Estoy enfocada en la maternidad. Tengo siete meses y ahorita por más que quisiera no podría estar en algo tan importante como lo sería el reencuentro. Estoy cercana a parir y luego viene el posparto; no es un momento en que me pueda entregar a eso y menos en pandemia, que es mucho riesgo”, le dijo al espacio televisivo.

Precios para ‘Ser o parecer’, el concierto que dará RBD a final de año

Con la noticia de su regreso, también salieron a la luz los precios que tendrán las entradas para unirse al concierto virtual, que son los siguientes:

Preventa Spotify: 20 dólares (alrededor de 76 mil pesos colombianos).

Venta exclusiva para fans: 25 dólares (alrededor de 95 mil pesos colombianos).

Venta general: 35 dólares (alrededor de 133 mil pesos colombianos).

La venta de boletería para las dos primeras opciones comienza el 4 de octubre, la otra, el 5 del mismo mes.