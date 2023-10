El candidato a la Alcaldía Carlos Fernando Galán pasó por el pulso de los líderes en La W para hablar sobre sus principales propuestas y responder algunas de las críticas que más ha recibido, entre esas, la más pronunciada tiene que ver con el supuesto apoyo de la actual alcaldesa Claudia López a su candidatura.

Sobre esto último, Galán respondió tajantemente que Claudia López no lo está ayudando. “No me está ayudando, entre otras cosas, yo le pedí a la Fiscalía que investigara las denuncias que hay sobre presunta corrupción en este gobierno con datos que al parecer involucran a la misma alcaldesa y a Angélica Lozano”.

Especificando además que “yo fui quien se enfrentó a Claudia López hace cuatro años, ella me derrotó, entre otras cosas, con algunos ataques que se demostró después que no tenían sustento”.

En esa misma línea, el candidato comentó que como concejal de Bogotá le hizo control político a la alcaldesa y que vigiló con denuncias concretas de fallas en las políticas públicas lo que estaba ocurriendo. “Yo advertí el fracaso de la política de seguridad de Claudia López hace más de dos años, no ahorita en campaña”.

Asimismo, aseguró que “el hecho de que yo haya dicho que Bogotá no puede volver a arrancar de cero cada cuatro años (…) eso seguramente lleva a que algunos digan que yo quiero seguir con algunas cosas y sí, Bogotá necesita eso, hay que darle continuidad a algunas cosas que son acertadas, el metro es un ejemplo, otro es el sistema distrital de cuidado de Bogotá; Jóvenes a la U”.

Por eso, señaló que apoyar algunos proyectos de la administración, “no me comprometen a ser el candidato de la alcaldesa ni de nadie más”.

Por último, Galán indicó que no está negando apoyos de la alcaldesa, “hay gente que ha acompañado a Claudia López que me está apoyando, pero también gente que no está apoyando a Claudia López porque la apuesta mía es unir a Bogotá. Yo no tengo problemas en recibir apoyos, aquí no va a haber transacciones, no va a haber acuerdo de entrega de puestos a cambio de apoyos”.

