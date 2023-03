Miles de personas llegan al día hasta la frontera entre México y Estados Unidos para cruzar el río Bravo y entrar ilegalmente a suelo estadounidense.

Inmigrantes de varias nacionalidades se agolpan para pasar la zona limítrofe con el anhelo de iniciar una nueva vida, aunque deban correr varios peligros con los ‘coyotes’ que contratan, supuestamente, para que les indique el camino a seguir para pasar la frontera, como le pasó a una mamá que perdió a sus dos hijas.

Para tratar de poner algo de calma en la situación de los inmigrantes, el gobierno de Joe Biden decidió implementar el llamado parole humanitario, para desestimular el paso ilegal por las fronteras.

Qué es el parole humanitario

Se trata de una medida que pretende dar visas humanitarias a migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua, entre otras nacionalidades centroamericanas, siempre y cuando los solicitantes tengan un patrocinador en Estados Unidos.

Cómo se puede conseguir un patrocinador en EE. UU. para obtener visa humanitaria

Si el inmigrante no tiene alguna persona conocida en ese país o esa no cuenta con los requisitos válidos para apadrinarlo, entonces puede acceder a un programa como el de Welcome US, que está enfocado en apoyar a los cubanos e inmigrantes de otras nacionalidades, que desean obtener una visa humanitaria.

Qué es Welcome US

Es un sitio para conseguir patrocinador y viajar a Estados Unidos aprovechando el parole humanitario de la administración de Joe Biden y que abrirá operaciones para los cubanos este miércoles 15 de marzo a las 11: 00 a. m.

En este video de Youtube, Mario J. Pentón entrevistó a Gloria Álvarez, directiva de Welcome US:

Esa organización benéfica permite comunicar a potenciales patrocinadores en Estados Unidos que hicieron una inscripción previa de forma voluntaria para patrocinar a un extranjero, luego de hacer una verificación de identidad y antecedentes penales.

La plataforma abre una convocatoria mensual para conectar a patrocinadores con ciudadanos cubanos y de otros países que estén interesados en el programa.

Cómo inscribirse en Welcome US

Los interesados deben ingresar a www.welcome.us empleando un VPN similar a una dirección de Internet en un tercer país.

El beneficiario deberá crear su propio perfil con la información solicitada y, posteriormente, podrá ver a posibles patrocinadores y seleccionar hasta 7 para comunicarse con ellos.

En caso de que este acepte la conversación, el sistema posibilita que ambos hablen hasta saber si pueden concretar el patrocinio o no.