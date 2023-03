Aunque los señalamientos del gobierno estadounidense fueron negados por Rusia, en el mundo aumentó el temor por un posible escalamiento de la situación.

Anatoly Antonov, embajador de la Federación Rusa en Estados Unidos, fue llamado a dar explicaciones ante el Departamento de Estado en Washington y, según la agencia AP, afirmó que Moscú quiere ser “pragmático” en su relación con Washington:

Sin embargo, el diplomático también habló de “provocación” y dejó entrever que su gobierno en realidad parece atribuir el problema a un diferendo por la península de Crimea.

Pese a la negativa inicial de lo ocurrido, el diplomático ruso pareció reconocer que efectivamente se dio la situación pues pasó a hablar de las circunstancias que lo rodean. En su concepto, todo radica en que ambos países difieren sobre la región que Rusia anexionó en 2014:

Según él, “es una contradicción, pero no quiere decir que se pueda provocar a la naval o la fuerza aérea rusa por eso”.

“Preferimos no crear una situación donde enfrentemos choques o incidentes no intencionados entre la Federación Rusa y Estados Unidos”, concluyó.

Estas fueron algunas de las declaraciones de Antonov:

Anatoly Antonov, the Russian Ambassador to the U.S., said his country wants "no confrontation" with the U.S. after a Russian fighter jet collided Tuesday with a large U.S. surveillance drone over the Black Sea. https://t.co/eahJg24Jay pic.twitter.com/5g4yU4jMjo

— The Associated Press (@AP) March 14, 2023