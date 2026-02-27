Mientras que el centro comercial Parque de La Colina va para expansión y pretende competir con fuerza en Colombia, otro espacio que se ha catapultado en la historia quedó en la mira de la capital del país.

En el marco de la Vitrina Turística Anato, una de las ferias de turismo más prestigiosas de América Latina, la Alcaldía Mayor de Bogotá rindió un reconocimiento especial a Unicentro Bogotá por la celebración de sus 50 años de trayectoria,

A través de Angela Garzón, Directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), se destacó el papel como centro comercial pionero en el turismo de compras y su contribución al posicionamiento de Bogotá como un destino líder en este segmento.

Durante el acto de entrega, Angela Garzón destacó el papel histórico de Unicentro Bogotá en el desarrollo económico y urbano de la ciudad durante más de cinco décadas.

“Unicentro creyó en Bogotá cuando nadie sabía qué era un centro comercial. Tenemos que pensar en lo que significó, hace 50 años, crear este proyecto para la ciudad, era ser visionario, era pensar a largo plazo, era creer y tener la esperanza de que esta ciudad era el lugar donde se podía construir un centro comercial de la envergadura y el tamaño de Unicentro Bogotá. Les damos las gracias por ser pioneros y por creer en esta ciudad que hoy en día es una de las que más visitan los extranjeros en Latinoamérica para el turismo de compras. Gracias a ustedes por creer en este sueño de que podemos ser ejemplo y liderar. Unicentro es y siempre será el padre de los centros comerciales porque fue el que creyó en la ciudad primero que todos. Muchas gracias por representar esos sueños que han tenido miles de colombianos y extranjeros durante estos 50 años, gracias por renovarse y seguir creyendo en nuestra ciudad”, aseguró la funcionaria.

Desde su apertura en 1976, Unicentro Bogotá ha sido referente de innovación y creador de tendencias, en la forma de entender el comercio en Colombia, introduciendo un modelo que integra oferta comercial, servicios, gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar. Con el paso del tiempo, su propuesta evolucionó para adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo, manteniendo su liderazgo y capacidad de innovación.

Por su parte, Camilo Ángel Moreno, Gerente general de Unicentro Bogotá resaltó la importancia del reconocimiento en el marco del aniversario del centro comercial.

“Este año celebramos 50 años de historia, pero nuestra mirada y propósito están firmemente proyectados hacia el futuro. Por eso, ya iniciamos las obras del Distrito Cultural, un espacio innovador en el que la cultura, el entretenimiento y la gastronomía serán protagonistas, mientras las áreas verdes se convertirán en el escenario de experiencias únicas”, indicó el directivo.

Unicentro, el centro comercial con mayor valorización de Bogotá, se mantiene como un referente indiscutible en Colombia, gracias a una gestión operativa eficiente y una ubicación privilegiada. Con una cifra impresionante de 21’201.417 visitantes anuales, este complejo comercial demuestra ser un motor económico vital para la capital del país.

La vitalidad del centro comercial se refleja en su flujo cotidiano. Diariamente, Unicentro recibe a 60.000 personas y un promedio de 8.000 vehículos. Para responder a esta alta demanda, el lugar cuenta con una robusta infraestructura de 3.262 cupos de parqueadero, diseñados para albergar automóviles, motocicletas y bicicletas, garantizando comodidad y seguridad a sus usuarios.

El ecosistema de negocios en Unicentro es amplio y diverso, albergando un total de 322 marcas nacionales e internacionales. Esta variedad atrae a un perfil de consumidor con un ticket promedio de 300.000 pesos, lo que posiciona al ‘mall’ como una plataforma de ventas altamente efectiva para los comerciantes.

Además de su éxito financiero, la entidad cumple una función social clave al generar 257 empleos directos. Estos colaboradores aseguran que la operación diaria mantenga los estándares de calidad que caracterizan a la marca. Estas cifras ratifican a Unicentro como un pilar fundamental del sector retail bogotano.

