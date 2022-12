Aunque se sabe que el aumento del salario mínimo va de la mano con el dato de la inflación y de la productividad, razón por la que muchos creen que el incremento del pago debería ser cercano a 140.000 pesos, con el pasar de los días se van conociendo ideas que benefician a los empleadores, pero que provoca muchas dudas para los trabajadores.

Según El País, de Cali, la idea surgió luego de que Huertas le explicara al comité de concertación laboral que la inflación anual se situaría al final de 2023 por debajo del 8%, dijo que se ubicaría en 7%.

(Vea también: Trabajadores, este sería el descuento que harán a su salario en 2023, por salud y pensión)

Esto es solamente una previsión que hace a futuro y hasta se aventuran a decir que para 2024 la inflación solamente sería del 3 %. Si esto se da sí sería muy bueno para la economía del país porque muchos productos podrían dejar de subir de precio como ha sido una constante en los últimos meses.

Aunque es poco probable que la idea prospere, algunos economistas creen que sería bueno al menos ponerla sobre la mesa de discusión, pues esto iría directamente a la cifra del aumento del salario mínimo que se deberá definir el próximo 15 de diciembre.

Los empresarios ya plantearon en las primeras reuniones que oficialmente no propondrán una cifra de aumento del mínimo, pero diferentes representantes sí han dado a conocer que les gustaría que estuviera por el 14 %, unos 140.000 pesos. Si llegasen a apoyar la idea del director de Programación e Inflación del Banco de la República, el aumento solo sería del 7 %, unos 70.000 pesos.

Por el contrario, los representantes de las centrales obreras piden que el aumento del salario mínimo esté por el 20 %, lo que llevaría a un incremento de 200.000 pesos mensuales, una cifra que sería histórica en el país.

Lee También

Salario mínimo para 2023 quedará definido en diciembre

Las modificaciones del salario mínimo no se sabrán sino hasta el 15 de diciembre y será el Gobierno nacional el que sea mediador en esta mesa tripartita que deberá tomar una decisión ese día.

En caso de que no lo hagan, será el presidente Gustavo Petro el que tome la decisión. Aunque él no se ha aventurado a dar una cifra en concreto, sí aseguró que un aumento alto no beneficiaría a la mayoría de los trabajadores, sino a un porcentaje menor.

(Vea también: Salario mínimo en Colombia para 2023: así quedaría en comparación con el de Venezuela)

Lo que sí está claro es que quieren desindexar varios cobros que usualmente suben con la cifra del salario mínimo, pero que si dejan que subir un 14 % se pondrían carísimo. La opción ya la dieron y sería un gran alivio para millones de personas que pagarían menos por estos bienes y servicios.