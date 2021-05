green

En su programa de ‘Prevención y Acción’ de este 30 de abril, el jefe de Estado hizo el anuncio:

“Nosotros hemos presentado una iniciativa, […] pero hemos visto que se han suscitado controversias y preocupaciones de la ciudadanía, y se entiende. Las hemos escuchado y es muy importante que como país tengamos claridad de que el interés nuestro es y será siempre proteger a los más vulnerables y a nuestra clase media”.

Con esos argumentos, Iván Duque dijo que quería compartir con los colombianos las órdenes para su gabinete de Gobierno al tener la necesidad de tener la estabilidad de las finanzas y proteger los programas sociales:

“Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado”.

Duque añadió, le entre las instrucciones al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, puntualizó que en el proceso debe quedar claro que no van a “cambiar las reglas del juego actuales en el país”.

¿Cuáles son los cambios que se le harían a la reforma tributaria?

Según el director del Departamento Administrativo Presidencia de la Republica, Víctor Muñoz, el nuevo texto “no incluirá incrementos de IVA a bienes y servicios y no se amplía base de impuesto de renta”.

En su programa, el presidente precisó:

“No va a haber IVA adicional a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, tampoco a la gasolina, entre otros”.

Según expresó, con esto busca darle tranquilidad y certezas a la ciudadanía, y se refirió también al impuesto de renta: “Las personas que hoy no lo pagan, no van a pagarlo. Es decir, no se va a ampliar la base del impuesto de renta”.

¿Qué busca el Gobierno con la Reforma Tributaria?

En el espacio televisivo, Duque quiso compartir los propósitos que, según él, tiene esta iniciativa, que ha sido tan criticada y que motivó el Paro Nacional:

Mantener el Ingreso Solidario. (Recomendado: Ingreso solidario para el mes de mayo: ¿qué se sabe y cómo no caer en estafas?)

Mantener la Devolución del IVA.

Extensión al PAEF, de empleo formal.

Instalar la gratuidad en la Educación Superior pública para los estratos 1, 2 y 3.

Atender las necesidades del Sistema de Transporte Masivo de todas las ciudades.

Avanzar en todos los proyectos de reactivación que necesita el país para generar empleo.

Adicionalmente, dijo que con la construcción del nuevo texto se podrán cumplir tres objetivos: la protección de los más vulnerables, la estabilización de las finanzas del país y proteger la calificación crediticia de Colombia.