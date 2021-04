Se trata de uno de los puntos más criticados de la reforma tributaria, por la que marchan hoy miles de personas en el marco del paro nacional, y que fue evaluado por el Gobierno Nacional para tratar de llegar a un consenso con los congresistas.

“El primer consenso es que la reforma que planteamos no se va a aprobar y con eso tenemos que buscar nuevas fórmulas. El IVA a los servicios públicos no irá ”, explicó Londoño en Blu Radio.

También dijo que otras medidas podrán ser sacadas del proyecto de reforma tributaria, pero que este continuará el trámite porque “se necesitan los recursos para atender la pandemia y podremos encontrar fórmulas”.

Dijo, además, que se atenderá la propuesta de la Andi de descontar el impuesto del ICA a algunas empresas, esto solo se dará por un tiempo.

Según el viceministro, los programas sociales se están agotando y la labor del Gobierno es conseguir los recursos para responderles a los estratos más bajos.

Interrogado por esa misma emisora sobre la posibilidad de que se vendan algunos activos del Estado para conseguir los recursos, el funcionario dijo que ya hay un proceso de ISA para que Ecopetrol se haga dueño de esa compañía, pero que los recursos son insuficientes.

Mientras el viceministro exponía algunos de los cambios a los que estaría sujeta la reforma tributaria, el expresidente Álvaro Uribe lanzó un mensaje de urgencia al Gobierno para que no insista en discutir los 170 artículos por los que está compuesto el proyecto.

“Por favor equipo Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia”, escribió el también exsenador.