El expresidente Álvaro Uribe informó este martes que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y que la segunda dosis la tiene programada para los primeros días de mayo.

En tono de conformidad, agregó en Caracol Radio que le habían suministrado “la que había, Pfizer”.

“Después de que me la pusieron, le pregunté a un médico muy amable y a una de sus enfermeras muy queridas, que lo hacen con tanto amor por este país, les dije: ‘Cuál [vacuna] me pusieron’. Me dijeron: ‘La Pfizer’”.

Sobre si el presidente Iván Duque se debe o no vacunar también, el expresidente Uribe aseguró en la emisora que “el presidente está andando por toda parte”.

“Yo no entiendo cómo no se ha contagiado el presidente. Tantos ministros contagiados, con tantas dificultades”, recomendó Uribe.

“Entonces el presidente que está atendiendo el país en una parte, en la otra, que esté en esa cantidad de reuniones, que no se pueden cuidar así se laven las manos, sean muy disciplinados con la mascarilla, etc…”, continuó el expresidente y después afirmó que comparte la idea de que Duque se vacune.

Iván Duque dice por qué no se vacuna contra coronavirus

El presidente ha reconocido que el ministro de Salud le ha pedido en repetidas ocasiones que se vacune, pero insistió en que prefiere esperar su turno.

“Yo tengo esa discusión con el señor ministro de Salud. Yo siempre he dicho, yo quiero esperar mi turno, pero el ministro todos los días me insiste: vacúnese, presidente. Vacúnese, vacúnese”, dijo Duque en Blu Radio.

“Le digo una cosa en lo humano, cuando yo veo que hay personas donde se concentra la mayor letalidad de este virus, mayores de 80 años, mayores de 70 años, mayores de 60 años, yo quiero que salgamos de eso rápidamente”, aseguró.

En esas declaraciones, Duque dijo que cuando el ministro le llega con ese mensaje de que se vacune, “lo entiendo porque él no solamente está pensando en mí como persona; está pensando en la seguridad nacional. Él sabe que yo tomo todas las precauciones y quiero que rápidamente cumplamos nuestro compromiso con ese segmento de la población”.