En días recientes, el expresidente de Colombia se ha manifestado en contra de algunos artículos que incluye la propuesta de Reforma Tributaria que el gobierno radicó en el Senado.

El Centro Democrático, que es el partido de Gobierno y el de Álvaro Uribe Vélez, está de acuerdo con que se necesita una reforma tributaria en Colombia, pero sin tocar el bolsillo de la clase media.

El exsenador y expresidente propone que el recaudo sea de 12 billones de pesos, casi la mitad del objetivo del Gobierno, quitando varios impuestos que el Ministerio de Hacienda planteó en el documento presentado al Congreso.

Por favor equipo Ministerio de Hda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 28, 2021

Luego del trino del exsenador, las respuestas de los tuiteros no se hicieron esperar, como esta de Natalyta (@unatalNatalyta, editado): “Votemos por el que diga Uribe para que nos salve del que puso Uribe para salvarnos del que había puesto Uribe. No encuentro fallas en su lógica”.

Otros le atribuyen a Uribe gran parte de la culpa de lo que sucede hoy en el país “por haber puesto a Juan Manuel Santos y a Iván Duque”.

Por su parte, Álvaro Uribe dijo en días pasados, respecto de la Reforma Tributaria: “Mil veces les dije, les rogamos que, por favor, no presentaran esos puntos, que no la presentaran así, porque iba a provocar un gran rechazo popular, en el Congreso no la aprueban así, hacen unos cambios y castigan al Gobierno y al partido (el Centro Democrático), y la presentaron así infortunadamente”.

Uribe también criticó que el Gobierno no hubiera hecho un consenso previo para presentar la reforma ni consultado con los partidos políticos que han apoyado al gobierno de Iván Duque.

Uribe propone más impuestos a los bancos

El expresidente y les pide a las entidades financieras meterse la mano al bolsillo en medio de la crisis por la pandemia:

“Que el sector financiero contribuya con una tarifa extra y transitoria que ya pagan los bancos”.

Uribe, que se grabó en video para difundir su propuesta, pidió apoyar esta iniciativa, ya que desde varios partidos políticos le han hecho saber que no votarán la reforma tal cual como la presentó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Entre esos partidos están el Liberal y Cambio Radical, cuyos jefes, César Gaviria y Germán Vargas Lleras, advirtieron que el Gobierno apelaría a repartir mermelada con tal de sumar los votos que necesita.