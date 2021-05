green

Los pagos 12 y 13 para hogares no bancarizados estaban programados hasta hoy, 30 de abril. Ahora, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social se prepara para entregar la cuota mensual para el mes de mayo; por el momento, no hay una fecha estipulada. Esta fue la publicación de la entidad, ratificando el día límite de los últimos pagos:

#Atención: Avanzamos hasta el próximo 30 de abril, con la dispersión de recursos correspondientes a los pagos 12 y 13 entregados a través del programa #IngresoSolidario de @ProsperidadCol, destinados para titulares NO bancarizados. Aquí toda la info: https://t.co/kG0VxKWmTG pic.twitter.com/1M8QkxQm7F — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) April 29, 2021

Igualmente, la entidad está advirtiendo sobre las estafas que se están presentando, debido a que algunas personas reciben mensajes falsos. Por ello, se ha insistido constantemente en que el programa no maneja sorteos ni inscripciones: “Hacemos un llamado a la comunidad para que no caigan en engaños. Inescrupulosos están llamando a cobrar dinero”.

A continuación podrá ver un tuit, con algunas fotografías que la entidad calificó como falsas:

No se dejen engañar de personas inescrupulosas, absténganse de ingresar o suministrar información vía WhatsApp o sitios web que soliciten su documento de identificación. Recuerden que las páginas oficiales del Gobierno Nacional terminan en .GOV.CO pic.twitter.com/V7vYzA8qdX — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) April 29, 2021

El mensaje del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social es consultar las fuentes oficiales para estar enterado de las novedades, pero principalmente para no caer en engaños. Además, en la página oficial, se puede comprobar quién puede recibir la cuota.

El Ingreso Solidario se mantendrá vigente hasta el mes de junio, a menos que la reforma tributaria sea aprobada. Los beneficiarios reciben mensualmente 160.000 pesos y su entrega dependerá si la persona hace parte de un hogar bancarizado o no.

¿El Ingreso Solidario genera algún costo?

Según la página de la Prosperidad Social, el Ingreso Solidario no genera ningún costo y quienes retiren la cuota no tendrán que pagar por tasa, tarifa o disposición del subsidio, debido a que los gastos operativos serán asumidos por el Fondo de Mitigación de Emergencias. Adicionalmente, el programa no cobra impuestos.

¿Qué deben hacer los beneficiarios si cambiaron de número?

En el caso de perder o cambiar el número de contacto es importante que se comunique con la Prosperidad Social para realizar una actualización de datos. Lo mismo sucede si una persona aparece registrado con otro documento de identidad.