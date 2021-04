En un aparte de una reunión de partido, el expresidente dejó claro que la decisión de bancada era rechazar la reforma: “Primero la pandemia y no a la reforma tributaria”, sentenció.

Gaviria incluso señaló al Gobierno de tratar a la pandemia como “su mejor aliada” para evitar protestas en su contra: “Con doña pandemia se quieren aliar porque creen que así pueden cancelar todos los paros. Me parece un poco difícil que logren una estupidez de ese tamaño”, afirmó.

“En medio de este descontento, en medio de esta situación tan terrible que hemos tenido que vivir por la pandemia y ahora este señor decide meternos la reforma tributaria”, se quejó después. “Estamos avanzando de una situación muy grave a una catastrófica“, lamentó.

Fue entonces que pronunció la frase sobre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el capo del narcotráfico Pablo Escobar:

“Nadie con sus amenazas, ni el fuego amigo, ni el Gobierno, me van a callar. Yo no le tengo miedo a nadie. No le tuve miedo a Pablo Escobar, ¡qué se lo voy a tener a Carrasquilla! No me van a intimidar, ni me van a callar. Eso es imposible”, manifestó.