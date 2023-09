Durante las últimas dos semanas se ha hablado sobre dos aumentos en la factura de la luz. El primero es por cuenta de la declaración de emergencia en La Guajira decretada por el Gobierno, y la segunda, por la propuesta del presidente Petro para que el transporte público se pague con cargo en el servicio público de la energía.

Gran parte de la confusión es que de ambas se está hablando a la misma vez, aunque una ya fue aprobada y la otra hasta ahora es una idea planteada por el mandatario.

Ambas decisiones son de carácter nacional y es en Bogotá donde hay mucho más interés por saber cómo avanzará esto. Bosa, Kennedy y Suba son tres localidades en las que cohabitan personas de varios estratos sociales y diferentes condiciones socioeconómicas, razón por la que muchas de ellas e preguntan qué pasará con el recibo de la luz en sus respectivos casos.

Lo más importante para la mayoría de estas personas es que actualmente, su recibo de la luz no ha tenido ningún aumento. Bosa y Kennedy son dos localidades grandes, pero la mayoría de las personas que viven allí son de estrato 2 y 3. Según dice el decreto firmado, a las personas que hacen parte de esta población no les aplica el incremento de los 1.000 pesos. Sin embargo, en Suba la situación no es la misma. Esa también es una de las localidades más grandes de la capital y dentro de ella viven personas de estratos 2, 3 y 4. A estos últimos sí les están cobrando este dinero de más para ayudar a La Guajira.

¿Factura de la luz subirá por cobro para Transmilenio en Bogotá?

La idea que lanzó el presidente desde hace varias semanas cada vez tiene más forma, aunque nadie del Gobierno le ha dado más desarrollo. Los que sí lo hicieron fueron los investigadores de la Asociación Nacional de Instituciones Financiera (Anif), quienes, con datos, plantearon un posible panorama sobre cuánto podría costarle esto a los capitalinos.

Los resultados arrojaron que, bajo la idea de que las personas con más ingresos subsidien a las de menos ingresos, el cobro sería de 82.000 pesos a 146.000 pesos, a las personas de estrato 2, y de 104.000 pesos a 168.000 pesos, en los estratos 3. Esto, se recuerda, es una mera hipótesis, pues hay datos que señalan que incluso el pago mensual podría llegar hasta los 241.000 pesos.

Es decir, que dependiendo el barrio en el que vivan, las personas de Bosa, Kennedy y Suba podrían pagar esa cantidad de dinero en la factura de la luz, pero con el derecho de usar Transmilenio sin más pagos adicionales.

Un aspecto que muchas personas de estas localidades no ven positivo con esta iniciativa es que hay familias que están trabajando desde la casa y no usan Transmilenio, otras que no se mueven más allá de su barrio o localidad y muchas otras que tienen su vehículo propio. Sin importar esta condición, igual deberían pagar esa suma de dinero.

Además, hay una alta población que vive en Suba y Bosa que para llegar a sus viviendas deben tomar uno o dos transportes más luego de acabar su trayecto en los respectivos portales, así que gastarán más dinero del que pagarían en la factura de la luz.

