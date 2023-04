En la noche de este martes, durante su discurso en la entrega de un predio en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el Congreso y los partidos políticos por no avanzar en el trámite de las reformas sociales. La declaración del mandatario llegó pocas horas después de que las directivas de los partidos Conservador, Liberal y La U pidieran a sus congresistas votar en contra de la reforma a la salud.

Petro fue más allá y anunció el fin de la coalición política con estos partidos, lo que va de la mano con la solicitud de renuncia protocolaria a todo su gabinete. Además, aseguró que es necesario que todos los funcionarios del Gobierno trabajen día y noche para sacar adelante las reformas. “Quien ya no sea capaz de hacer esto, no tiene espacio en nuestro Gobierno”, dijo.

En medio de su pronunciamiento, el mandatario mencionó que la coyuntura demandaba declarar un gobierno de emergencia para “sacar adelante las soluciones que requiere el pueblo colombiano”. Aunque ese anuncio quedó opacado por el tema de las renuncias y el futuro de la coalición, a muchos les llamó la atención el concepto de “emergencia” que utilizó Petro e incluso se preguntaron si se trataba de alguna medida administrativa.

“¿Gobierno de emergencia qué es? ¿Acaso piensa Petro decretar estado de conmoción interior, emergencia económica o cerrar el Congreso?”, preguntó a través de sus redes sociales el jurista y columnista Ramiro Bejarano.

En el discurso, Petro explicó que gobierno de emergencia significa que “día y noche los equipos estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios, porque esto es un punto fundamental de la paz”.

Así mismo, aclaró que no se trata de expedir un decreto, lo que descartaría, en principio, una declaratoria de estado de emergencia. “Un Gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón está a favor de la gente humilde y no simplemente por ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más”, agregó Petro a su explicación.

El presidente Petro ya ha anunciado en otras oportunidades su intención de declarar emergencia. En campaña aseguró que al llegar al gobierno declararía emergencia económica para enfrentar el hambre y a finales de 2022 anunció la declaratoria de desastre por cuenta de la ola invernal. En casos como este, la medida le otorga facultades al presidente para destinar los recursos del presupuesto a la atención de la emergencia.

Por ejemplo, en el gobierno pasado, el entonces presidente Iván Duque ordenó estado de emergencia debido a la contingencia ocasionada por el covid-19, lo cual le permitió dictar decretos con fuerza de ley, “destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”.

¿Cuándo se puede decretar emergencia?

Según la Constitución, en los casos de emergencia económica, la medida se justifica cuando se presenten hechos que perturben o amenacen de forma grave e inminente el orden económico y social o si constituyen una grave calamidad pública. En esas circunstancias, el presidente puede declarar estado de emergencia por períodos de hasta 30 días, que sumados no pueden exceder los 90 días en el año.