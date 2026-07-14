Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia busca explicar a la ciudadanía, con un ejemplo de la vida diaria, qué dice el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y cómo su cumplimiento contribuye a una ciudad más segura.

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Un ejemplo claro para ello es poder contextualizar qué ocurre cuando un ciudadano se niega a identificarse ante un requerimiento de la Policía y por qué este comportamiento puede ser sancionado.

En calle, en algunas ocasiones, las personas consideran que cuando se les requiere su identificación, se trata de un señalamiento en su contra por un posible delito, pero no es así. Identificarse ante las autoridades cuando estas lo requieran es un deber ciudadano y una medida que facilita su labor.

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Este tipo de situaciones está contemplado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). El artículo 35 establece los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.

Los numerales 2 y 3 de ese artículo señalan que dificultar, resistirse o impedir la función de la Policía, como ocurre durante un procedimiento de identificación, constituye un comportamiento contrario a la convivencia. Esta conducta genera una multa tipo 4, equivalente a $ 933.816, además de la obligación de participar en un programa comunitario.

En lo corrido del año, 2.533 personas han recibido este comparendo por negarse a identificarse ante las autoridades y 2.315 por incumplir o impedir el ejercicio de la función o una orden legítima de la Policía.

A través del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), se busca transformar estos comportamientos mediante acciones pedagógicas en distintos espacios públicos de la ciudad y con programas comunitarios que promueven la corresponsabilidad y permiten que quienes incumplen el Código de Convivencia retribuyan a la ciudad.

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El propósito es que los ciudadanos vean el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana no solo como un conjunto de obligaciones, sino como una herramienta para fortalecer las relaciones entre las personas, las autoridades y el entorno. Pequeñas acciones de respeto y corresponsabilidad pueden marcar una gran diferencia para construir una ciudad donde todos Con-VIVAMOS a lo bien.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.

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